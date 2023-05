Poczta Polska sprzedaje niedoręczone przesyłki? Skusisz się, to stracisz

Poczta Polska ostrzega przed kolejną akcją phishingową, w której ktoś się podszywa pod operatora i oferuje do sprzedania palety pełne niedoręczonych, które można rzekomo kupić w bardzo atrakcyjnej cenie.

Paleta pełna niedoręczonych przesyłek z elektroniką za jedyne 8 zł? Któż z nas nie skusiłby się na taką ofertę. Ktoś mógłby jednak powiedzieć, że ta oferta jest zbyt piękna, by mogła być prawdziwa. I miałby rację. To oszuści podszywają się pod Pocztę Polską, która rzekomo chce się pozbyć zalegających w magazynach niedoręczonych przesyłek, by zrobić w nich miejsce na nowe.

Zobacz: Pocztex: możesz nadać przesyłkę bez wydruku etykiety

Zobacz: Bank Pocztowy rozdaje pieniądze. Sprawdź, co musisz zrobić

Informacja o "wyprzedaży" jest przekazywana poprzez media społecznościowe, przede wszystkim na Facebooku. Zawiera ona krótki opis oraz zdjęcia obrazujące przesyłki paletowe z logo Poczty Polskiej, kusząc ich atrakcyjną ceną. Przykład poniżej.

CERT Poczta Polska podjął już kroki mające na celu zablokowanie tej kampanii phishingowej. Kliknięcie w link w ogłoszeniu przenosi nas na podrobioną stronę, która ma na celu jedynie wyłudzenie naszych danych, w tym na przykład związanych z bankowością internetową, a w konsekwencji również może doprowadzić do kradzieży naszych pieniędzy.

Narodowy operator pocztowy apeluje o zachowanie czujności w działaniach podejmowanych w sieci, szczególnie gdy oferta, z której chcemy skorzystać, jest bardzo atrakcyjna lub jesteśmy proszeni o podanie szerokiego zakresu danych. Pocztowcy mają też prośbę:

Jeśli do Ciebie została skierowana wiadomość, w której nadawca podszywa się pod Pocztę Polską lub trafiłeś na stronę podszywającą się pod Pocztę Polską lub którąś ze spółek z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej – niezwłocznie przekaż tę informację do zespołu CERT Poczta Polska – na adres e-mailowy: incydent@poczta-polska.pl.

Zobacz: Atak na klientów InPost. Uważaj, jeśli spodziewasz się paczki

Zobacz: Polacy ciągle w to klikają. Rekordziści tracą setki tysięcy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Poczta Polska

Źródło tekstu: Poczta Polska