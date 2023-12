Polscy seniorzy masowo się na to nabierają. Straty sięgają 141 mln zł

NASK ujawnił, że w samym 2022 roku aż 3,5 tys. osób w wieku powyżej 65 lat padło łupem oszustów. Specjalnie dla seniorów uruchomiono specjalną akcję informacyjną.

Państwowy Instytut Badawczy NASK, wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Warszawskim Instytutem Bankowości, prowadzą kampanię edukacyjną „#Halo! Tu cyberbezpieczny Senior”. Przy okazji ujawniono, jak często seniorzy padają łupem oszustów i liczba jest wręcz zatrważająca.

Seniorzy oszukani

W samym 2022 roku aż 3,5 tys. seniorów w wieku ponad 65 lat zostało oszukanych metodą na wnuczka, policjanta czy też urzędnika. Oznacza to, że dziennie udaje się naciągnąć średnio 10 osób. Jeszcze gorzej wygląda to w momencie, gdy spojrzymy na kwotę, jaką w ten sposób zdobyli oszuści. To ponad 141 mln zł.

Osoby starsze, które urodziły się i dorastały w czasach, kiedy nie było jeszcze powszechnego dostępu do internetu i smartfonów, często nie zdają sobie sprawy, jak łatwo mogą zostać zmanipulowanie przez cyberoszustów.

- pisze NASK.

Dlatego też NASK, wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Warszawskim Instytutem Bankowości ruszył ze specjalną akcją, która jest skierowana do seniorów. Ma ona na celu podniesienie świadomości osób starszych na tematy związane z różnego rodzaju oszustwami internetowymi. W ramach akcji organizowane są między innymi spotkania, na których osoby starsze są uczone bezpiecznego korzystania z internetu oraz telefonu.

Seniorzy bardzo potrzebują takich spotkań, zwłaszcza tych stacjonarnych. Potrzebują bezpiecznej przestrzeni, w której mogą zadawać pytania oraz dzielić się swoimi obawami dotyczącymi przestępstw internetowych. Przestrzeni, w której wiedza ekspercka jest na wyciągnięcie ręki, a prowadzący rozumieją ich potrzeby i potrafią wytłumaczyć trudne zagadnienia w maksymalnie przystępny sposób.

– wyjaśnia Beata Frankiewicz z funkcjonującego w strukturach NASK działu Budowania Świadomości Cyberbezpieczeństwa, koordynująca projekt „#Halo! Tu cyberbezpieczny Senior”.

Poza tym przygotowana została specjalna ulotka, która zawiera najważniejsze informacje, ostrzegające przed oszustwami telefonicznymi. Każdy może ją pobrać ze strony NASK (plik PDF) i wydrukować, a następnie przekazać seniorom w swojej rodzinie.

