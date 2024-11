Polacy dostają enigmatyczne SMS-y od mObywatela. Wyjaśniamy

Dostałeś SMS-a, z którego wynika, że twój PESEL został zweryfikowany przez Biuro Informacji Kredytowej? Musisz o czymś wiedzieć.

CERT Polska informuje o SMS-ach, które trafiają na telefony Polaków. Mają one pochodzić z mObywatela. Jeśli dostałeś taką wiadomość, to musisz coś wiedzieć. Jest tylko jedna prawidłowa reakcja.

Dostałeś taki SMS? Nie panikuj

Na telefony Polaków zaczęły trafiać wiadomości SMS, z których wynika, że ich numer PESEL został zweryfikowany przez Biuro Informacji Kredytowej i przyznano im pożyczkę gotówkową. Co prawda treść nie brzmi do końca poprawnie, co sugeruje, że została przygotowana przez kogoś ze słabą znajomością języka polskie, ale wiele osób i tak może się przestraszyć.

PESEL zostal zweryfikowany 21.112024 przez BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Przez ciebie podpisana umowa pozyczki gotowkowej.

- brzmi wiadomość (pisownia oryginalna).

🚨SMS o weryfikacji PESEL przez BIK? To oszustwo.



Celem wiadomości jest wzbudzenie niepokoju‼️



☎️Dlatego zachowaj spokój i uważaj na telefon od rzekomego konsultanta banku, który otrzymasz po takiej wiadomości. Dzwoni do Ciebie oszust. Nie wykonuj jego poleceń.



Zastrzeż… pic.twitter.com/WIOVzqSVQc — CERT Polska (@CERT_Polska) November 21, 2024

Rzekomym nadawcą jest mObywatel, co jest oczywiście ściemą. W rzeczywistości są to wiadomości, które mają wywołać panikę. Zaskakujące, że nie znajduje się w nich żaden link, który kierowałby na oszukaną stronę internetową. Natomiast w tym wypadku cyberprzestępcy stosują inną metodę i po chwili dzwonią do ofiary, próbując ją oszukać. Zachowaj spokój i nie da się nabrać.

CERT Polska przypomina, że każdy może zastrzec numer PESEL. Wtedy nikt nie weźmie kredytu ani pożyczki na nasze dane. Poza tym, jeśli tego nie zrobiliście, to ewentualny SMS z informacją od BIK nie zawiera powodu weryfikacji.

