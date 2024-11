Jesteś w Orange? Takie SMS-y oznaczają same kłopoty

Klienci Orange znów znaleźli się na celowniku oszustów. Metoda nie jest nowa, ale mniej uważni użytkownicy pomarańczowej sieci mogą się na nią nabrać. W rezultacie – mogą stracić dostęp do konta.

CERT Orange Polska przestrzega klientów pomarańczowej sieci przed fałszywymi SMS-ami, których nadawcy podszywają się pod operatora. Oszuści wysyłają wiadomości straszące koniecznością aktywacji konta Orange.

Wiadomości od oszustów przychodzą ze zwykłych numerów, co powinno od razu wzbudzić podejrzenia. Prawdziwe SMS-y od Orange Polska przychodzą tylko i wyłącznie od nadawcy „Orange” bądź „ORANGE”. Praktyka pokazuje jednak, że nieuważni odbiorcy nabierają się nawet na tak oczywiste przekręty.

Treść SMS-ów wykrytych CERT Orange Polska, które wysyłali przestępcy, to:

Twoje konto Orange czeka na aktywacje. Postepuj zgodnie z instrukcjami, aby je aktywować i ponownie korzystac z naszych uslug. Dziekujemy! urlz[.]fr/t6c1 Twoje konto Orange jest gotowe do aktywacji. Prosimy o wykonanie instrukcji, aby aktywowac konto i ponownie korzystac z naszych uslug. Dziekujemy! urlz[.]fr/t4WD

Jak wyjaśniają eksperci od bezpieczeństwa w pomarańczowej sieci, użyta domena to skracacz, który docelowo prowadzi pod adresy hxxps://okhl[.]online oraz hxxps://redirpak[.]online. Cóż się tam znajduje?

Podobnie jak w ataku z kwietnia, gdy trwała podobna kampania smishingowa, na podejrzanych stronach znajduje się fałszywy panel logowania do Mój Orange. Wygląda identycznie i choć nie brakuje tam pewnych błędów (jak pozostawiony z domyślnego szablonu napis „Login to Colorlib”), duży logotyp Orange może uśpić czujność.

W kolejnych krokach na stronie pokazują się monity z prośbą o podanie numeru telefonu w Orange oraz kodu SMS, wysłanego na podany numer.

W ten sposób oszuści próbują wyłudzić dane dostępowe do konta Mój Orange. To z kolei pozwoli im przeprowadzić dalsze ataki i podjąć próby wykorzystania numeru telefonu ofiary do innych przestępstw.

Nie musicie „aktywować” ani „weryfikować” numerów. A do interakcji z kontem polecamy aplikację Mój Orange. Wtedy nie musicie zwracać uwagi na mniej lub bardziej podejrzane SMS-y. Wszelkie wiadomości związane z Waszym kontem otrzymacie w aplikacji

– ostrzega CERT Orange Polska.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, CERT Orange Polska

Źródło tekstu: CERT Orange Polska