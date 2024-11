Wystarczy im twoje konto bankowe. Jak nie zostać mułem finansowym?

Okazuje się, że mułem finansowym może zostać niemal każdy z nas. Wystarczy, że posiada konto bankowe i wpadnie w pułapkę, przygotowaną przez oszustów. Policja ostrzega, jak się przed tym uchronić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ile to razy słyszeliśmy historię, że ktoś skuszony łatwym zarobkiem finansowym, dał się zmanipulować do tego stopnia, że ostatecznie wziął udział w przestępstwie. Wystarczy przypomnieć niedawną historię 16-latki w Wrocławia, która naraziła na straty finansowe sporą grupę osób. Była narzędziem w rękach przestępców i za pomocą systemu BLIK, dokonała serii wypłat z bankomatów na terenie całej Polski.

Ponieważ tego typu przypadków, jest w dalszym ciągu sporo, Policja na swojej stronie opublikowała poradnik pt. "Jak nie zostać mułem finansowym?". Warto zapoznać się z zawartymi w nim informacjami.

Oszustwa finansowe ciężko rozpoznać od razu

Ale zazwyczaj zaczynają się od atrakcyjnej oferty pracy. No właśnie, trochę zbyt atrakcyjnej, bo na ogół nie ma znaczenia ani doświadczenie, ani rodzaj wykształcenia.

Reklamujący oferty dla „mułów finansowych” często podają się za reprezentantów zagranicznych firm, którzy szukają lokalnych/krajowych przedstawicieli do działania w ich imieniu. Jedynym wymaganiem jest posiadanie swojego konta bankowego, za pośrednictwem którego dokonuje się transakcji.

- czytamy w poradniku Policji.

Czasem jest to oferta pracy zdalnej, innym razem zatrudniony musi pofatygować się do bankomatu, aby wypłacić środki. Jedno łączy wszystkie te oferty - jest to żerowanie na ludzkich problemach. Osoby, które stają się mułami finansowymi, najczęściej mają kłopoty finansowe i chwytają się tego typu ofert, jako ostatniej deski ratunku.

Co zrobić, aby nie paść ofiarą oszustów?

Nie odpowiadaj na żadne wiadomości z ofertami o wysokich zarobkach za prostą pracę. Nie otwieraj też podejrzanych linków.

Sprawdź dokładnie firmę, która zamieściła lub przesłała do ciebie ofertę pracy. Przestępcy często podszywają się pod firmy, organizacje i instytucje. Czasami wykorzystują do tego fałszywe strony internetowe. Jeśli zainteresowała Cię oferta na określone stanowisko, najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z daną firmą i zapytaj, czy faktycznie prowadzi nabór.

Nie podawaj nikomu swoich danych osobowych czy wrażliwych. Zanim prześlesz informacje o sobie (np. wniosek aplikacyjny lub CV), sprawdź dokładnie ofertę oraz osobę, która kontaktuje się z Tobą. Upewnij się, czy rozmawiasz z przedstawicielem danej organizacji.

Nie podawaj numeru konta bankowego osobom, których nie znasz osobiście.

Nie udostępniaj nikomu danych logowania do bankowości elektronicznej czy danych typu numer PIN lub kod CVV. Nie pozwól, aby osoby postronne miały dostęp do Twoich danych i pieniędzy.

Nie wykonuj transakcji bankowych, jeśli nie masz pewności czego dotyczą. Z pozoru proste, niewinne przelewy mogą nie tylko powodować stratę Twoich pieniędzy, ale nieść ze sobą poważne konsekwencje, takie jak udział w praniu pieniędzy.

Wszelkie podejrzane oferty i strony należy zgłaszać odpowiednim instytucjom.

Zobacz: Korzystasz z Blika? Ministerstwo wydało ostrzeżenie

Zobacz: mObywatel. Już 100 tys. Polaków włączyło tę opcję. Sprawdź, czy też masz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: pryzmat / Shutterstock.com

Źródło tekstu: policja.gov.pl