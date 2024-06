Korzystasz z Blika? Ministerstwo wydało ostrzeżenie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega użytkowników systemu płatności BLIK przed oszustami. Metoda nie jest nowa, ale wciąż okazuje się skuteczna.

Polacy pokochali BLIKA. Nie ma w tym nic dziwnego, bo polski system płatności jest niezwykle wygodny i intuicyjny. W samym tylko pierwszym kwartale 2024 roku użytkownicy przeprowadzili aż 518 mln operacji o łącznej wartości 73,9 mld zł. Z systemu aktywnie korzysta też 16,3 mln użytkowników. Niestety, czasami trzeba uważać, komu wysyłamy kod, o czym przestrzega MSWiA.

Oszustwo na BLIKA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na swoim oficjalnym profilu na Twitterze opublikowało ostrzeżenie dla wszystkich użytkowników polskiego systemu płatności BLIK. Chociaż metoda nie jest nowa, ani odkrywcza, to najwyraźniej wciąż okazuje się skuteczna. Wystarczy chwila nieuwagi, aby stracić pieniądze.

Jak to działa? Bardzo prosto. W pierwszej kolejności oszuści przejmują konta w mediach społecznościowych. Następnie wysyłają z nich wiadomości do znajomych z prośbą o pilne pożyczenie pieniędzy. Często twierdzą, że aktualnie znajdują się pod bankomatem i wystarczy im kod BLIK, aby wypłacić gotówkę.

🚩💸 Policjanci ostrzegają przed wyłudzeniami z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych (BLIK). pic.twitter.com/vsGfx7wAs4 — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) June 17, 2024

Jak się przed tym chronić? Przede wszystkim uważajcie, komu wysyłacie kod BLIK wygenerowany w aplikacji bankowej. Jeśli rzeczywiście myślicie, że to znajomy i chcecie pożyczyć mu pieniądze, to najlepiej do niego zadzwonić i w ten sposób zweryfikować, czy to on wysłał nam wiadomość z prośbą o pożyczkę.

