Kupujesz w Media Markt? Uważaj, pułapka

Klienci popularnej sieci sklepów z elektroniką Media Markt stali się celem nowego ataku cyberprzestępców. Złoczyńcy wysyłają fałszywe SMS-y dotyczące odebrania wygranego iPhone’a, co pozwala im wyłudzić dane karty płatniczej i włączyć na niej płatną subskrypcję.

O nowym zagrożeniu donoszą specjaliści z CyberRescue. Firma podaje, że zaczęli się do niej zgłaszać klienci, którzy otrzymali bardzo podejrzane wiadomości SMS od nadawcy podającego się za Media Markt.

Wszystko zaczyna się od krótkiej wiadomości przesłanej na telefon zaatakowanej osoby. W treści znajduje się informacja o numerze zamówienia, adresacie (i tu pojawia się prawdziwe imię i nazwisko) oraz link do wprowadzenia danych.

Co jest szczególnie dziwne i niebezpieczne, SMS jest zaadresowany bezpośrednio do właściwego odbiorcy. Atak jest personalizowany i nie jest to masowa wysyłka na losowe numery telefonu. Przestępcy muszą więc korzystać z bazy danych klientów Media Markt.

Jeżeli odbiorcy SMS-ów zaciekawią się tajemniczym zamówieniem i zdecydują się skorzystać z podanego linku, zostaną przeniesieni na fałszywą stronę konkursu. Powita ich tam informacja o wygranej nagrodzie – smartfonie iPhone 14 Pro. Całość ma uwiarygadniać wyświetlający się tam numer telefonu odbiorcy (co znów podkreśla, że nie jest to losowy komunikat) oraz ostrzeżenie, że za dostarczenie prezentu mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

Żeby odebrać darmowego iPhone’a 14 Pro trzeba tylko zrobić jedno – opłacić dostawę za dziesięć złotych. W tym celu należy podać dane karty płatniczej.

Co ciekawe, znajduje się tam również informacja, że po zatwierdzeniu danych, zaatakowana osoba uruchomi na swoim koncie płatną subskrypcję za niecałe trzydzieści dolarów miesięcznie. Oczywiście obiecywany iPhone nigdy nie zostanie dostarczony.

CyberRescue wyjaśnia, że ofiary, które się na to złapały i podały numer karty, powinny przede wszystkim skontaktować się z bankiem i ją zastrzec. Gdy na koncie pojawi się nieautoryzowana transakcja, trzeba też złożyć reklamację chargeback, która jest mechanizmem, który ma przeciwdziałać takim sytuacjom. Warto również zablokować numer nadawcy, żeby nie męczył nas w przyszłości podobnymi wiadomościami.

Źródło zdjęć: Shutterstock, CyberRescue, Mockuper.net

Źródło tekstu: CyberRescue