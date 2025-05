Noctua z nowością dla posiadaczy procesorów Intela

Wystarczy pokryć cenę wysyłki, która wynosi 16,50 złotych

Noctua NM-IMB8 zmienia tylko metalowe skrzydełka, a dystanse i wkręty pozostają takie same. Tym samym instalacja sprowadza się do prostej wymiany bez rozbierania całego PC i powinna zająć tylko kilka minut. Zestaw można zamówić już dziś na stronie Noctua, a dodatkowo za 2-3 tygodnie pojawi się na platformie Amazon. Wyceniono go na 3,90 euro (około 16,50 złotych), co ma na celu pokryć koszt pakowania i wysyłki.