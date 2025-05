Dzwoni taki numer? Policja wyjaśnia, co zrobić

Bezpieczeństwo

Telefon to dla wielu seniorów ważne okno na świat i narzędzie kontaktu z bliskimi. Niestety, coraz częściej staje się on również furtką dla przestępców, którzy bez skrupułów próbują wykorzystać ufność i dobre serce osób starszych. Podszywając się pod urzędników, pracowników banków, a nawet członków rodziny w potrzebie, oszuści telefoniczni dążą do jednego – wyłudzenia pieniędzy lub cennych danych. Zrozumienie ich metod działania i poznanie skutecznych sposobów obrony to klucz do bezpieczeństwa.