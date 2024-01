Pilnie usuń to z telefonu. Wysysa pieniądze z konta

Oszuści bardzo często wykorzystują znane aplikacje, aby uzyskać dostęp do naszych telefonów. Pod żadnym pozorem nie pobieraj ich z nieznanych źródeł.

Smartfony to dzisiaj nie tylko kopalnia wiedzy na nasz temat, ale też brama do wielu usług, z których korzystamy, w tym tych finansowych. Zyskanie kontroli nad urządzeniem daje atakującemu ogromne pole do popisu. Dlatego w ostatnich latach ataki na użytkowników Androida stały się coraz częstsze. Wielokrotnie wykorzystywane są do tego znane aplikacje.

Natychmiast usuń to z telefonu

Niemal każdy z nas korzysta dzisiaj albo z jednego, albo nawet kilku komunikatorów. Dużą popularnością cieszą się między innymi WhatsApp, który ma aż 2 mld użytkowników miesięcznie oraz Telegram, który może pochwalić się bazą 700 mln używających go osób. Nic dziwnego, że to właśnie tego typu aplikacje są często wykorzystywane do przeprowadzenia ataku na nasze telefony.

Oszuści często wykorzystują fałszywe wersje popularnych komunikatorów, które w rzeczywistości mają ukryty w sobie malware. Ten może posłużyć do różnych rzecz, w tym zyskania kontroli nad urządzeniem, kradzieży danych, a nawet dostania się na nasze konto bankowe. W internecie mnóstwo jest stron internetowych, które tylko udają oficjalne i ich nadrzędnym celem jest zmuszenie użytkownika do pobrania fałszywej wersji aplikacji.

Jednak nie jest to jedyna metoda oszustów. Między innymi w 2021 roku użytkownicy WhatsAppa i Signala otrzymywali wiadomości z możliwością uzyskania nowej skórki do aplikacji. W rzeczywistości była to masowa akcja phishingowa, a motyw był niczym innym niż właśnie szkodliwym programem typu malware. Po zainstalowaniu go automatycznie odpowiadał na wszystkie wiadomości, przesyłając linki do innych wirusów.

Niestety, oszustom czasami uda się oszukać nawet Sklep Play. W 2023 roku przez jakiś czas w oficjalnym sklepie Androida, a także w Samsung Galaxy Store dostępna była fałszywa wersja komunikatora Signal, która miała zaszyty w sobie malware o nazwie BadBazaar. Te zostały szybko usunięte, ale część użytkowników zdążyło ją zainstalować.

Co w takim razie można zrobić? Warto kierować się kilkoma prostymi krokami, które zminimalizują ryzyko zainstalowania szkodliwego oprogramowania.

Korzystaj tylko z oficjalnych sklepów, jak Google Play, a nawet tam uważaj, co pobierasz

Aktualizuj aplikacje i system operacyjny, gdy tylko nowa wersja jest dostępna

Nie klikaj podejrzanych linków w wiadomościach, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych

Nie nadawaj aplikacjom uprawnień, które wydają się im niepotrzebne do prawidłowego działania

Korzystaj z zabezpieczeń telefonu, np. skanera linii papilarnych

Nigdy nie pobieraj programów i aplikacji z nieznanych źródeł

