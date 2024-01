Tajemniczy numer +48517439472? Ten akurat możesz odebrać

Numer +48517439472 wydzwania do Polaków. Wiele osób może wziąć takie połączenie za próbę wyłudzenia danych, lecz w rzeczywistości numer należy do jednego z urzędów.

Jeżeli masz wrażenie, że w ciągu ostatnich lat drastycznie zwiększyła się liczba oszustów internetowych i telefonicznych, to masz całkowitą rację. W samym listopadzie instytucja CSIRT działająca przy Komisji Nadzoru Finansowego zgłosiła aż 3274 przypadki różnego typu fałszywych stron, reklam, portali internetowych lub bankowych.

Nic zatem dziwnego, że każde połączenie od nieznanego numeru zapala wśród odbiorców czerwoną lampkę, a w ostatnim czasie do Polaków masowo wydzwania jeden z nich.

Numer +48517439472 - kto dzwoni?

Trudno nie zachować czujności, gdy właściwie nie można być w 100% pewnym, kto znajduje się po drugiej stronie słuchawki. Znane są przypadki podszywania się pod policjantów, pracowników banków lub przedstawicieli instytucji rządowych. Tym razem jednak mamy do czynienia z rzeczywistą agencją.

Jeżeli otrzymałeś połączenie z numeru +48517439472 to tym razem nie masz się czym martwić. Numer należy do pracowników Głównego Urzędu Statystycznego

Agencja odzywa się do Polaków, by przeprowadzić badanie statystyczne. Potwierdza to również strona nieznany-numer.pl, na której gromadzone są opinie użytkowników i na tej podstawie ustalany jest, kto w rzeczywistości dzwoni z danego numeru. Tożsamość ankietera można ponadto sprawdzić na stronie GUS.

Źródło zdjęć: freestocks / Unsplash

Źródło tekstu: własne