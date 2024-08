Kurierzy przebierańcy pukają do Polaków. Nie daj się zrobić w balona

Obierasz paczkę za opłatą, a potem okazuje się, że wcale jej nie zamawiałeś? Być może i ty padłeś ofiarą nowej sztuczki oszustów.

Komenda Policji w Gdańsku donosi o nowej metodzie oszustów, która wyłudza pieniądze od niczego nieświadomych osób. Ofiarami padają właściciele małych firm, salonów kosmetycznych, sklepików oraz warsztatów samochodowych. Cały trik polega na tym, że osoba otrzymuje paczkę do odbioru za pobraniem. Rzecz jasna, wcale jej nie zamawiała.

Oszustwo na niezamówioną paczkę

Coraz częściej dochodzi do przypadków, że małe przedsiębiorstwo dostaje przesyłkę do odbioru za opłatą. Kiedy niczego nie świadomy personel już ją odbierze i zapłaci, okazuje się, że w środku znajduje się towar, którego nikt nie zamawiał. Całkiem niedawno ofiarą takiego oszustwa padła właścicielka jednego z salonów kosmetycznych z Miastka.

Kurier przywiózł jej przesyłkę, za której odbiór należało zapłacić. Po otwarciu pudełka okazało się, że zawartość to nie było nic, co zamawiałaby do salonu. W środku paczki znalazła się zupełnie bezwartościowa rzecz, która jedynie służyła za obciążenie. Przesyłka okazała się zwykłym oszustwem. Łatwo się pomylić i odebrać przesyłkę, szczególnie gdy często dokonujemy zakupów przez internet. Łatwo stracić wówczas rachubę co zamawiamy i w jakich ilościach.

Oczywiście oszuści tylko na to liczą, że w natłoku obowiązków, pracowik zawsze odbierze paczkę i uiści rachunek bez marudzenia. Jedyne co możemy zrobić, to zachować czujność i w przypadku odbioru płatnych przesyłek w czyimś imieniu, zawsze zapytajmy adresata, czy faktycznie spodziewa się danej paczki. Jeśli nie mamy pewności, nie odbierajmy niczego.

Zobacz: Dziwne połączenia nękają Polaków. Duży bank na tropie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Patcharanan / Shutterstock.com

Źródło tekstu: radiozet.pl