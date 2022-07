Polak stracił 64 tysiące zł. Wystarczył jeden nieostrożny klik

Ta metoda znana jest już od lat, ale Polacy wciąż się na nią nabierają. Jedno kliknięcie w link przesłany SMS-em sprawiło, że 35-letni mieszkaniec powiatu strzeleckiego stracił 64 tysiące złotych.

Policja regularnie ostrzega o atakach phisingowych, których celem jest wyłudzenie pieniędzy z konta bankowego, zwracają na to również uwagę specjaliści od bezpieczeństwa. Chociaż zagrożenie jest powszechnie znane, oszustom wciąż udaje się wykorzystać niefrasobliwość wielu Polaków.

Ofiarą jednego z takich ataków phisingowych padł ostatnio 35-letni mieszkaniec gminy Leśnica w powiecie strzeleckim. Jak podaje Policja w komunikacie, 35-latek otrzymał SMS-a od oszustów z informacją o rzekomym wstrzymaniu dostawy paczki z powodu niedopłaty za dostawę. Po uregulowaniu niecałych 2 zł towar miał trafić do kupującego.

Mężczyzna kliknął w przesłany od oszustów w wiadomości link i został przekierowany na stronę internetową, która do złudzenia przypominała witrynę jego banku. Tam podał login oraz hasło do swojego konta. Dodał również nowe urządzenie mobilne do urządzeń zaufanych.

Wkrótce po tych działaniach z konta mężczyzny zaczęły znikać pieniądze. Wtedy 35-latek zdał sobie sprawę z tego, że padł ofiarą oszustwa. Stracił łącznie 64 tysiące złotych.

To wręcz modelowy atak „na kuriera” czy „na niedopłatę”. Mimo tego, że podobne przypadki były opisywane nie raz, cyberprzestępcy wciąż znajdują ofiary, które nie stosują się do zasad bezpieczeństwa.

Policja apeluje o zachowanie ostrożności i dokładne czytanie wiadomości tekstowych od rzekomych kurierów, operatorów sieci komórkowych lub innych firm. Należy pamiętać o tym, aby:

nigdy nie wchodzić w przesłane linki,

w przesłane linki, nie instalować nieznanych aplikacji w telefonie ani innych urządzeniach, na których obsługiwana jest bankowość internetowa,

nieznanych aplikacji w telefonie ani innych urządzeniach, na których obsługiwana jest bankowość internetowa, nie udostępniać danych , zwłaszcza informacji dotyczących płatności kartą bankomatową,

, zwłaszcza informacji dotyczących płatności kartą bankomatową, nigdy nie podawać haseł, pinów, ani kodów dostępu.

Zobacz: Polska. Kliknęła link i straciła 140 tys. złotych

Zobacz: Tajemniczy numer zadzwonił. Nagle Polak stracił 52 tys. zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Policja.pl

Źródło tekstu: Policja.pl