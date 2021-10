App Store nie taki bezpieczny? Apple przyznało się do błędu

Apple wprowadziło nowe narzędzie do sklepu App Store. Od teraz użytkownicy mogą zgłaszać konkretne aplikacje jako próbę oszustwa.

Co powinien zrobić użytkownik iPhone'a, jeśli w App Store trafi na niebezpieczną aplikację lub próbę oszustwa? Do niedawna był z tym problem. Co prawda teoretycznie istniał sposób, by zgłosić problemy z danym programem, ale cała procedura była stosunkowo skomplikowana, a właściwy formularz trudny do odnalezienia, jeśli się wcześniej nie wiedziało, gdzie szukać. No ale czemu miałoby być inaczej, skoro według oficjalnej linii Apple App Store to oaza bezpieczeństwa w pełnym zagrożeń Internecie? Na całe szczęście do giganta z Cupertino chyba wreszcie dotarło, że wcale tak różowo nie jest i postanowił coś z tym faktem zrobić.

App Store - nowy sposób zgłaszania niebezpiecznych aplikacji

U niektórych użytkowników na stronach poszczególnych aplikacji pojawił się dodatkowy link, opisany jako "Report a Problem". Odsyła on do prostego formularza, w którym możemy wskazać, co nam nie pasuje w danym programie. Co ważne, w przeciwieństwie do dotychczasowych kanałów komunikacji, próba oszustwa została wymieniona jako odrębna kategoria problemu.

In a major reversal, Apple quietly added back the “Report a Problem” @AppStore button in iOS 15: pic.twitter.com/UopiPDEV7e — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) October 3, 2021



Ta drobna zmiana sygnalizuje duży zwrot w polityce Apple, które dotychczas miało tendencję do malowania trawy na zielono i udawania, że zamknięty charakter App Store jest dla użytkowników wystarczającą gwarancją bezpieczeństwa. Niestety na razie nowy formularz został udostępniony wyłącznie wybranym użytkownikom. Nie wiemy czy i kiedy dojdzie do jego szerszej implementacji, choć trzymamy kciuki, by nastąpiło to jak najszybciej.

Zobacz: Apple: nie chcieliście iPhone'a Mini? To dostaniecie iPhone'a Max

Zobacz: Kradziony iPhone nie jest bezużyteczny. Można płacić Apple Pay

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash

Źródło tekstu: The Verge, Twitter (@keleftheriou)