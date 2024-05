Yanosik ma nową funkcję. Ma poprawić nasze bezpieczeństwo

Yanosik oraz policja wspólnie apelują do kierowców o bezpieczniejsze poruszanie się po drogach. Ma w tym pomóc akcja Zwolnij - niebezpieczny punkt! oraz przygotowana na tę okazję nowa funkcja w aplikacji Yanosik.

Nadmierna prędkość przyczyną wypadków

Policyjny raport za 2023 rok podaje, że z winy kierujących pojazdami doszło do 19058 wypadków, w których 1622 osoby straciły życie a 22328 zostało rannych. Wśród sprawców wypadków najwięcej było kierujących samochodami osobowymi (14013). Głównymi przyczynami wypadków w ubiegłym roku były:

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (4576),

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (4216),

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych (2444).

Zgodnie ze statystykami, liczba wypadków spowodowanych przez kierujących, z podziałem na konkretne miesiące w roku, zaczyna wzrastać od maja do października. W 2023 roku najwięcej wypadków drogowych miało miejsce przy dobrych warunkach atmosferycznych. To najbardziej gorący okres na polskich drogach, nie tylko ze względu na większą ilość wyjazdów wypoczynkowych, ale także z powodu trwającego sezonu na jednoślady.

Głównymi przyczynami wypadków, spowodowanych przez kierujących, jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Jednak, to zdarzenia związane z przekraczaniem dozwolonych limitów prędkości generują największą liczbę ofiar. Dla porównania – pierwszeństwo przejazdu do jego nieustąpienia (4576 wypadków drogowych w roku 2023) to 24% ogółu wypadków, natomiast zginęło w nich 223 osoby, czyli 13,7%. Z kolei, zdarzenia związane z nadmierną, niedostosowaną, prędkością do warunków ruchu, to 4216 wypadków, a więc 22,1% ogółu, w których zginęło aż 662 osoby, czyli prawie 41% ogółu ofiar na drogach.

– powiedział Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP

Zwolnij - niebezpieczny punkt!

Okres od maja do października sprzyja podróżowaniu, do czego przyczynia się między innymi na ogół dobra pogoda. Wielu Polaków w tym czasie planuje wypoczynek i wyrusza w drogę po naszym kraju, korzystając z różnych środków transportu. Ten czas sprzyja również wypadkom drogowym, których jedną z głównych przyczyn jest nadmierna prędkość. Ta bywa zgubna także w dobrych warunkach atmosferycznych.

Policja oraz Yanosik przypominają kierowcom, żeby zwolnili i oszczędzili tym samym życia sobie oraz innym uczestnikom ruchu drogowego. Pośpiech, brawura, popis – to wszystko może się odbić na reszcie życia kierującego, pasażerów i innych osób obecnych na drodze, zwłaszcza tych niechronionych. Szacuje się, że uderzenie w ciało człowieka przez samochód osobowy, który jedzie z prędkością 45 km/h, jest dla niego tak samo groźne, jak upadek z trzeciego piętra. Doprowadzi to do złamania kości, uszkodzenia wewnętrznych narządów, rozbicia czaszki i ograniczenia szans na przeżycie do minimalnych. Z kolei uderzenie przez auto, które jedzie z prędkością powyżej 50 km/h, zmniejsza szanse na przeżycie ofiary praktycznie do zera.

Kierowca, przekraczając limit prędkości jazdy już nawet od 5 czy 10 km/h, powoduje bardzo duże zagrożenie na trasie. Apel o ściągnięcie nogi z gazu i zmniejszenie prędkości jest niezwykle ważny, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, w którym ruch na drogach jest wzmożony. W aplikacji Yanosik będziemy przypominać kierowcom o tym, by zwolnili, między innymi w najbardziej niebezpiecznych punktach, w których należy również zachować ostrożność.

– powiedziała Małgorzata Dąbrowska, Yanosik

W ramach akcji "Zwolnij - niebezpieczny punkt!", użytkownicy aplikacji Yanosik będą informowani o niebezpiecznych punktach, odcinkach i przejściach dla pieszych, w których wymagane jest dodatkowe zmniejszenie prędkości oraz zachowanie ostrożności. Punkty, o których będą informowani kierowcy, korzystający z Yanosika, zostały wskazane na podstawie analiz zdarzeń drogowych przeprowadzonych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Informowanie kierujących o miejscach, w pobliżu których dochodzi do dużej liczby wypadków drogowych i jednocześnie zachęcanie ich do zmniejszenia prędkości oraz zwiększenia uwagi, może znacząco wpłynąć na ograniczenie tragicznych zdarzeń. Wychodząc z tego założenia, Biuro Ruchu Drogowego KGP, dokonało analizy wypadków drogowych na przestrzeni lat 2021-2023. Wytypowaliśmy 535 lokalizacji, tj. pięciokilometrowych odcinków dróg oraz konkretnych punktów, w tym skrzyżowań i przejść dla pieszych, gdzie w wymienionym okresie doszło do 3 wypadków drogowych lub więcej. Poprzez aplikację Yanosik, kierujący będą ostrzegani o zbliżaniu się do niebezpiecznego odcinka na drodze, komunikatem głosowym i tekstowym.

– powiedział Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP

Kierowcy są ostrzegani w wybranych miejscach komunikatem głosowym, przypominającym o zachowaniu ostrożności:

Zbliżasz się do niebezpiecznego miejsca! Zwolnij i żyj!

Dodatkowym ostrzeżeniem są również specjalne graficzne banery w aplikacji, które trudno przeoczyć.

Akcja Policji i Yanosik potrwa do 2 czerwca 2024 roku.

