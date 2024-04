Yanosik dla Android Automotive? Jest na to szansa

Yanosik to aplikacja uwielbiana przez polskich kierowców. Apka jest dostępna dla Android Auto, ale czy pojawi się także na Android Automotive?

W świecie smartfonów mnóstwo się zmienia, ale i samochody nie stoją w miejscu. Wśród kierowców spore uznanie zyskał Android Auto, czyli możliwość połączenia smartfonu z samochodem i przeniesienia niektórych aplikacji na wyświetlacz auta.

Yanosik dla Android Auto jest dostępny od drugiej połowy 2021 roku, czyli niemal od początku obecności tego systemu na polskim rynku. Priorytetem było wtedy dostarczenie kierowcom nawigacji i ostrzeżeń o zdarzeniach na trasie oraz możliwości łatwego dodawania własnych zgłoszeń.

Aktualnie Yanosik dla Android Auto obsługuje także powiadomienia Yanosik Traffic i przeszedł szereg optymalizacji. Dzięki współpracy z Asystentem Google można Yanosika obsługiwać głosowo, bez sięgania do ekranu. W czasie jazdy aplikacja może nawet informować o pełnych nazwach ulic, co ułatwia nawigację w nieznanym mieście. W planach jest dalsze rozwijanie jego najważniejszych funkcji i optymalizacja dla najnowszych wersji Android Auto.

Będzie Yanosik dla Android Automotive?

Android Automotive jest zaś zainstalowany przez producenta na komputerze samochodu i pełni funkcję informacyjno-rozrywkową. Smartfon nie jest potrzebny do obsługi tego systemu i ma on bezpośredni dostęp także do podzespołów auta. Przykładowo Android Automotive pozwala sterować muzyką, odebrać rozmowę, włączyć klimatyzację i da znać o zbliżającym się przeglądzie.

Twórcy Yanosika są świadomi, że obecność na wbudowanych systemach samochodowych jest konieczna i to jest kierunek przyszłości. Na Android Automotive również dostępne są popularne aplikacje, ale na razie nie ma dla niego Yanosika. Czy to się zmieni?

Małgorzata Dąbrowska z Yanosika nie wykluczyła tej możliwości, choć na chwilę obecną nie ma takich planów. Priorytetem jest rozbudowa Yanosika na telefony oraz dla Android Auto i Apple CarPlay. Temat Android Automotive jest interesujący i firma nie zamyka się na nowe możliwości.

