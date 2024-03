Aplikacja Yanosik ma remedium na niespodzianki w trasie

Yanosik Traffic to funkcja w polskiej aplikacji antyradarowej, która została udostępniona kilka miesięcy temu. Przez ten czas użytkownicy przekonali się, że moduł ten może skutecznie pomóc w przypadku niespodziewanych sytuacji na drodze.

Yanosik Traffic to stosunkowo nowa funkcja w aplikacji, dzięki której kierowcy są jeszcze lepiej informowani o utrudnieniach na drogach. Zmotoryzowani zyskują dzięki temu modułowi wiedzę na temat robót drogowych, przewidywanym czasie ich trwania oraz o pracach, które wkrótce się rozpoczną. Traffic dostarcza również informacje o innych zdarzeniach, które mogą powodować utrudnienia w ruchu w miastach, na przykład o koncertach, meczach lub wydarzeniach sportowych. Te informacje są kierowane wyłącznie do odbiorców, których bezpośrednio dotyczą.

Nie ostrzegamy kierowcy jeżdżącego po Krakowie o meczu w Szczecinie. Informacja o wydarzeniach w danej lokalizacji, jest kierowana wyłącznie do odbiorców, których taka wiadomość dotyczy, z racji pokonywanych tras. Każdy news jest dokładnie opisany i pokazany na mapie w karcie szczegółowej. To też miejsce, w którym wykonawcy poszczególnych remontów lub zarządcy dróg mogą zarezerwować przestrzeń marketingową w celu komunikacji z kierowcami.

– powiedziała Olga Barańczyk, dział mapowy Yanosik

Również zapisane destynacje w aplikacji Yanosik są uzupełnione o informacje trafficowe. Na karcie zapisanego miejsca kierowcy znajdą graficzne komunikaty o opóźnieniu, spowodowanym przez utrudnienia na trasie, wraz z liczbą zdarzeń.

Jeśli na trasie wystąpi opóźnienie, można sprawdzić jej przebieg na przejrzystej liście utrudnień i zobaczyć, z czego ono wynika. Ta lista, to nowy element w aplikacji, ale bardzo podobny do siostrzanej, dobrze znanej kierowcom, tzw. trasówki.

– dodała Olga Barańczyk

Wsparcie na autostradach i ekspresówkach

Wprowadzone zmiany w aplikacji Yanosik mają na celu ułatwienie podróżowania kierowcom, którzy często przemieszczają się autostradami oraz drogami ekspresowymi. Powiadomienia o dużych utrudnieniach są im dostarczane ze znacznym wyprzedzeniem, dzięki czemu kierujący zyskuje możliwość skorygowania trasy. Znana kierowcom trasówka w aplikacji Yanosik także uległa odświeżeniu. Od października ubiegłego roku dodatkowo oznaczone są w niej odcinki autostradowe oraz ekspresowe, a także miasta i węzły, które pozwalają na zjazd z drogi, w celu ominięcia utrudnień.

Bezpieczna i płynna jazda w polskich miastach

Dostępne w Yanosik Traffic moduły FlowCheck oraz FlowControl wspierają zarządy miast, oferując między innymi kompleksową obsługę procesów zarządzania ruchem drogowym oraz analizowania go na podstawie aktualnych i wiarygodnych danych. FlowCheck umożliwia analizowanie ruchu historycznego w otrzymanym obszarze, z kolei FlowControl dostarcza bieżące informacje o ruchu drogowym, w postaci zanonimizowanych danych. Dzięki monitorowaniu ruchu w trybie live, można szybko zareagować na sytuacje awaryjne, wypadki drogowe oraz inne zagrożenia, co powinno realnie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Dostęp do danych na temat natężenia ruchu oraz miejsc o największym nasileniu poruszających się pojazdów, pozwala miastom na podjęcie stosownych działań optymalizujących organizację ruchu, a tym samym – uniknięcie korków. System umożliwia także zbieranie danych w zakresie trendów w ruchu, co świetnie sprawdza się w długoterminowym planowaniu infrastruktury miasta, a analiza danych pomaga w identyfikacji obszarów, które wymagają modernizacji lub rozbudowy, aby dostosować je do rosnącego ruchu. Dostęp do danych FCD, nie tylko usprawnia ruch drogowy, ale także wspiera cele zrównoważonego rozwoju, umożliwiając miastom i firmom bardziej efektywne planowanie zrównoważonych form transportu, co przyczynia się do ograniczenia emisji spalin i poprawy jakości środowiska miejskiego.

– powiedział Michał Rożyński, Yanosik Traffic

Z rozwiązań FlowCheck oraz FlowControl skorzystały już miasta Wrocław oraz Zgorzelec. W stolicy województwa dolnośląskiego systemy zostały zintegrowane z kamerami miejskimi ANPR, wyodrębniającymi tablice rejestracyjne ze złożonych środowisk. Z kolei w Zgorzelcu istotną funkcją okazało się pozyskiwanie informacji na temat natężenia ruchu na granicy, co pozwoliło władzom miasta na lepsze zarządzanie przepływem pojazdów na przejściach granicznych.

Yanosik analizy dla firmy

Dedykowane analizy danych Yanosika dają znacznie więcej możliwości. Na podstawie szczegółowych danych można z powodzeniem przeprowadzić analizę ruchu drogowego w wyszczególnionych przez klienta obszarach, znaleźć nowe lokalizacje dla firm, zweryfikować trasę klientów firmy, a nawet poddać analizie ich zachowania konsumenckie.

