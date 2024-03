Mapy Google z nową funkcją. Koniec szukania drzwi

Google pracuje nad nową funkcją w swoich Mapach. Dzięki niej łatwiej będzie znaleźć wejście do budynku. Niestety, w Polsce chyba jeszcze trochę trzeba będzie na to zaczekać.

Google nieustannie wprowadza nowe funkcje do swojej aplikacji Mapy. Kolejna z tych zmian to tylko małe kółka na budynkach, które jednak mogą przynieść nieoceniona pomoc.

Mapy Google: gdzie jest wejście do budynku?

Chyba każdemu zdarzyła się sytuacja, w której nie można było znaleźć wejścia do dużego biurowca, muzeum czy nawet centrum handlowego. Nawet w mniejszych budynkach właściwe wejście może znajdować się nie tam, gdzie się w pierwszej chwili wydaje. Ten problem ma rozwiązać nowa funkcja w mapach Google.

Jak donosi Android Police, w Mapach Google w wersji 11.17.0101 pojawiło się usprawnienie w postaci znaczników na budynkach. Po wybraniu obiektu i odpowiednim powiększeniu uwidacznia się kółko ze strzałką w środku, wyraźnie wskazujące, gdzie należy szukać wejścia. Dzięki temu nie trzeba podglądać widoku budynku w Street View czy na zdjęciach ani tym bardziej obchodzić go dookoła. Można od razy skierować się do celu. Co więcej, wybrany w ten sposób obiekt oznaczany jest na czerwono, co dodatkowo ułatwia orientację.

Niestety, wygląda na to, że to dopiero wczesna faza prac nad nową funkcją. Z doniesień Android Police wynika, że opcję tę można obecnie odtworzyć tylko na smartfonach Pixel, a do tego dotyczy jedynie wybranych miejsc, więc w Polsce próżno szukać tego udogodnienia. Znaczniki wejść można wyszukać na przykład na mapach Nowego Jorku, Las Vegas, San Francisco oraz Berlina, ale również i w tych miastach kółka ze strzałką widoczne były tylko na niektórych budynkach. Pozostaje więc czekać, aż Google wprowadzi tę nowość na szerszą skalę.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Android Police

Źródło tekstu: Android Police