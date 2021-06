Xiaomi: Ta aktualizacja daje 2 GB więcej RAM

Xiaomi przygotowało nową aktualizację dla modelu Redmi Note 10 Pro. Oprócz standardowych usprawnień i poprawek błędów, dodaje ona 2 GB pamięci RAM.

Za pomocą aktualizacji oprogramowania można zdziałać mnóstwo rzeczy. Można naprawić błędy. Można wywołać nowe błędy. Można wywrócić interfejs urządzenia do góry nogami. Można dodać nowe funkcje. Można popsuć działanie dotychczasowych funkcji (pamiętacie czasy, kiedy z historii zużycia energii w Androidzie można było wyczytać jakieś sensowne informacje?). Aktualizacja oprogramowania nie pozwala jednak na jedno: na zmiany w samym sprzęcie.

Xiaomi - jak zwiększyć RAM?

A jednak w nowej wersji oprogramowania dla Xiaomi Redmi Note 10 Pro użytkownicy doszukali się funkcji, która pozwala dodać do urządzenia 2 GB RAM. W ten sposób posiadacze wariantu 6 GB mają do dyspozycji 8 GB, a nabywcy wersji 8 GB mogą korzystać z 10 GB. Jak to możliwe?

Cóż, technicznie rzecz biorąc nie jest możliwe - aktualizacja fizycznie nie dodaje do urządzenia dodatkowych modułów RAM. Zamiast tego wykorzystuje technologię wirtualnej pamięci, pozwalającej w razie potrzeby przerzucić część danych z RAM-u do pamięci wewnętrznej. Ta nie jest może równie szybka, ale dzięki temu telefon nie będzie musiał tak często zamykać nieużywanych aplikacji, a to z kolei powinno przełożyć się na wyższy komfort pracy.

Pojawia się pytanie, czy akurat w przypadku Xiaomi Redmi Note 10 Pro taka funkcja faktycznie jest potrzebna, skoro nawet w swoim tańszym wariancie urządzenie ma 6 GB RAM. Z pewnością przyda się natomiast w tańszych modelach z 4 GB RAM, do których - jak przypuszczamy - też prędzej czy później trafi.

Więcej RAM-u też w Oppo

Xiaomi nie jest jedynym producentem, który zamierza wykorzystywać w swoich smartfonach technologię wirtualnej pamięci. Podobne rozwiązanie pojawi się także w telefonach Oppo, a aktualizacja ze stosowną funkcją już wkrótce trafi na urządzenia z rodziny Oppo Reno 5 oraz modele Oppo A94 i A74.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: GizPie, Phandroid, własne