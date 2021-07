Xiaomi, Redmi, POCO – te telefony dostaną Androida 12 z MIUI 13. Najnowsza lista!

Interfejs Xiaomi MIUI 12 nie został przyjęty zbyt dobrze przez użytkowników, ze względu na liczne błędy. Sytuację miał ratować nowszy MIUI 12.5, ale i tu nie obyło się bez wpadek producenta. Czy MIUI 13 bazujący docelowo na Androidzie 12 okaże się remedium na te problemy? Tego nie wiemy, znamy za to listę smartfonów, które otrzymają najnowszy system Google’a i nakładkę Xiaomi.

Najnowsza lista spodziewanych aktualizacji do Androida 12 dla Xiaomi, Redmi, POCO pochodzi z połowy lipca, jest więc uzupełnieniem tej, która krążyła w sieci dwa tygodnie wcześniej. Nie jest to lista oficjalna, bo została przygotowana przez fanów marki skupionych wokół serwisu Xiaomiui, ale jej autorzy przekonują, że została opracowana z uwzględnieniem polityki aktualizacji Xiaomi oraz, co najważniejsze, na podstawie danych otrzymanych od deweloperów MIUI.

Zobacz: Masz smartfon Xiaomi? Sprawdź czy dostaniesz aktualizację do MIUI 13

Według najnowszych informacji ze źródeł zbliżonych do Xiaomi lista objęła telefony, które dostaną Androida 12, które mogą go dostać, ale nie jest to jeszcze przesądzone, a także urządzenia, które nie dostaną Androida 12. Wśród tych ostatnich znalazły się takie modele jak Xiaomi Mi Note 10/Pro, Redmi Note 8/8T czy POCO M2.

Zobacz: Xiaomi Mi 12: co już o nim wiemy? Kiedy premiera?

Xiaomi intensywnie pracuje nad najnowszym MIUI 13, który docelowo ma bazować na Androidzie 12, jednak w pierwszej fazie ten interfejs dostaną smartfony z Androidem 11.

Premiery MIUI 13 należy się spodziewać jeszcze w tym miesiącu – możliwa data to 25 lipca. Nie oznacza to jednak natychmiastowej aktualizacji dla użytkowników. Tradycyjnie dla Xiaomi, nowy system będzie udostępniany w kilku seriach i w zależności od regionu. Na początek będą to Chiny, w sierpniu także Indie, natomiast inne regiony, w tym, Europa, otrzymają aktualizację w późniejszym terminie. Nie jest też jasne, kiedy finalnie te aktualizacje dostarczą Androida 12.

Niezależnie od rozwoju i udostępnienia MIUI 13, powstała nowa lista modeli, które dostana aktualizację do Androida 12. Przedstawiamy ją poniżej.

Telefony, które już uczestniczą w testach beta Androida 12

Xiaomi Mi 11 / Pro / Ultra

Xiaomi Mi 11i / Mi 11X / POCO F3 / Redmi K40

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 / Pro / Ultra

Xiaomi Mi 10T / 10T Pro / Redmi K30S Ultra

Telefony Xiaomi, które dostaną Androida 12

Xiaomi Mi Fold

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10i / Mi 10T Lite

Telefony Redmi, Poco i Blackshark, które dostaną Androida 12

Redmi 10 X 5G / 10 X Pro

Redmi Note 9S / 9 Pro / 9 Pro Max

Redmi Note 9 5G / Note 9T

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 10 / 10S / 10T / 10 5G

Redmi Note 10 Pro / Pro Max

Redmi Note 10 Pro 5G (Chiny)

Redmi Note 8 2021

Redmi 9T / 9 Power

Redmi Note 9 4G (Chiny)

Redmi K30

Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G

Redmi K30 Pro / Zoom

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 Gaming

POCO F2 Pro

POCO F3 GT

POCO X2 / X3 / X3 NFC / X3 Pro

POCO M3 Pro 5G

POCO M3

POCO M2 Pro

Blackshark 3 / 3 Pro / 3s

Blackshark 4 / 4 Pro

Telefony, które nie dostaną Androida 12

Xiaomi Mi 9 / 9SE / 9 Lite

Xiaomi Mi 9T / 9T Pro

Xiaomi Mi CC9 / CC9 Pro

Xiaomi Mi Note 10 / Note 10 Pro

Redmi K20 / K20 Pro / Premium

Redmi Note 8 / 8T / 8 Pro

Redmi 9 / 9A / 9AT / 9i / 9C

Redmi 9 Prime

POCO C3

POCO M2 / M2 Reloaded

Zobacz: Masz Xiaomi? MIUI 13 ostatecznie pojawi się w sierpniu

Zobacz: Używasz Xiaomi? Znamy datę debiutu MIUI 13

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Gizchina, Xiaomiui

Źródło tekstu: Xiaomiui