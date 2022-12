Xiaomi prezentuje MIUI 14. Zobacz, jakie zmiany przynosi

Razem z najnowszymi flagowcami firma Xiaomi oficjalnie zaprezentowała oprogramowanie MIUI 14, bazujące na systemie Android 13.

MIUI to interfejs systemowy dla smartfonów firmy Xiaomi, który po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w 2010 roku. 12 lat później oprogramowanie to może się pochwalić ponad 564 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie. 12 grudnia swoją oficjalną premierę miał MIUI 14, oparty na systemie Android 13. Pierwszymi urządzeniami, które oferują to oprogramowanie "prosto z pudełka", są pokazane tego samego dnia flagowe smartfony z serii Xiaomi 13.

MIUI 14 – co nowego?

MIUI 14 to najbardziej zoptymalizowany i usprawniony interfejs systemowy z tej serii – tak przynajmniej twierdzi firma Xiaomi. Zespół odpowiedzialny za nowe oprogramowanie zaktualizował architekturę systemu na poziomie jądra Androida. Pozwoliło to otrzymać lżejsze oprogramowanie układowe, które zużywa mniej pamięci. Xiaomi podaje, że MIUI 14 działa o 60% płynniej od swojego poprzednika na smartfonie Xiaomi 12S Ultra.

Optymalizacje zastosowane w najnowszej wersji MIUI obejmują też automatyczną kompresję nieużywanych aplikacji oraz przełącznik wyłączający powiadomienia. Postęp nastąpił również w przypadku aplikacji zainstalowanych fabrycznie – tylko 8 z nich nie da się odinstalować.

MIUI 14 zawiera konfigurowalne foldery z normalnymi i dużymi ikonami oraz nowe opcje widżetów o różnych kształtach i rozmiarach. Jednym z bardziej nieoczekiwanych nowych dodatków w MUI 14 są widżety kwiatów i zwierząt domowych. To animowane postaci podobne do Tamagotchi, które żyją na ekranie głównym. Jest też ulepszone rozpoznawanie tekstu i wyodrębnianie ze zdjęć w galerii. Lepiej chroniona ma być również prywatność, dzięki kompleksowemu szyfrowaniu i lokalnemu przetwarzaniu danych użytkownika na urządzeniu.

Najnowszy interfejs przynosi nowy przełącznik w centrum sterowania, który pozwala przenosić akcesoria Xiaomi, na przykład słuchawki, między urządzeniami tej firmy za pomocą gestu przeciągania i upuszczania. Nowa funkcja konta rodzinnego umożliwia udostępnianie zdjęć i usług subskrypcji w chmurze nawet 9 osobom. Użytkownicy mogą również udostępniać wyniki monitorowania swojego zdrowia ze smartwatcha na przykład członkom rodziny.

MIUI 14 – harmonogram udostępniania

Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro to pierwsze urządzenia, trafią na rynek z MIUI 14. Starsze modele smartfonów będą mogły liczyć na na odpowiednią aktualizację, która zostanie udostępniona dla wybranych urządzeń w przyszłym roku. Oficjalny harmonogram udostępniania MIUI 14 w Państwie Środka wygląda w tym momencie tak:

styczeń 2023: Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi Mix Fold 2, Redmi K50 Pro, Redmi K50, Redmi K50 Ultra, Redmi K50 Gaming Edition,

Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi Mix Fold 2, Redmi K50 Pro, Redmi K50, Redmi K50 Ultra, Redmi K50 Gaming Edition, kwiecień 2023: Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, Xiaomi Pad 5 Pro, Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad.

