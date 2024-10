Xbox przejdzie rewolucję. Chodzi o smartfony

Wygrana Epic Games w sprawie sądowej przeciwko Google odbija się w branży mobilnej szerokim echem. Nakaz otwarcia Androida dla alternatywnych sklepów z aplikacjami natychmiast spotkał się z reakcją większości dużych graczy z branży. Najciekawsza zapowiedź tego typu nadeszła ze strony Microsoftu.

Gigant z Redmond zamierza wykorzystać zmiany wymuszone na Google do rozszerzenia swojego ekosystemu Xbox. Już niebawem gry na platformę Microsoftu będzie można kupić bezpośrednio w aplikacji na Androida, a następnie grać w nie na smartfonie.

The court's ruling to open up Google´s mobile store in the US will allow more choice and flexibility. Our mission is to allow more players to play on more devices so we are thrilled to share that starting in November, players will be able to play and purchase Xbox games directly…