Microsoft szykuje grubą imprezę: 25. urodziny Xboxa

Microsoft szykuje imprezę, jakiej jeszcze nie było. Choć zostało jeszcze sporo czasu, już zaczął przygotowywać obchody 25. urodziny wprowadzenia na rynek Xboxa oraz wydania pierwszej gry z serii „Halo”.

Microsoft już zaczął planować ćwierćwiecze Xboxa. Powiedział o tym John Friend w wywiadzie dla License Global. Wbrew pozorom to bardzo ważny punkt zwrotny w historii firmy. Światło dzienne ujrzała jednocześnie zupełnie nowa konsola, narodziła się kultowa seria gier, powstała nowa marka i bogata franczyza, a sam Microsoft ruszył na podbój niezbadanych wód cyfrowej rozrywki.

Po ponad dwóch dekadach platforma Xbox trzyma się świetnie i poszerzyła zasięg na komputery osobiste z Windowsem oraz gry mobilne. Dzięki temu Xbox może pochwalić się jedną z największych społeczności graczy. Są nawet plotki o wydaniu „Halo” na PlayStation 5!

Xbox został wprowadzony na rynek 15 listopada 2001 roku. Impreza będzie gruba, jeśli Microsoft zaczął plany ponad 2 lata przed rocznicą. Friend podkreślił, że zaproszony jest nie tylko Master Chief, choć pewnie to on zdmuchnie świeczki – w końcu jest bohaterem z szalenie popularnej i dochodowej serii. W wywiadzie Friend wymienił też inne „fantastyczne franczyzy”, obecne na platformie: „World of Warcraft”, któremu w 2024 roku stuknie dwudziestka, „Call of Duty”, „Fallout”, „Elder Scrolls” oraz „StarCraft”. Po przejęciu Activision-Blizzard i Bethesdy rodzina jeszcze się powiększyła.

Xbox ma bogatą historię, duży dorobek i społeczność, której członkowie nierzadko są aktywni od premiery pierwszej konsoli. Będzie komu świętować.

Niestety jeszcze nie znamy żadnych szczegółów obchodów 25. urodzin Xboxa.

