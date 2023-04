Angry Birds trafi w nowe ręce. Sensacyjne przejęcie Rovio

Wszystko wskazuje na to, że SEGA wybiera się na zakupy. Firma już wkrótce może przejąć twórców jednej z najbardziej rozpoznawalnych gier mobilnych na świecie.

Jeszcze dekadę temu niemal wszyscy posiadacze smartfonów wystrzeliwali okrągłe ptaki w równie okrągłe zielone świnki. Tak właściwie to Angry Birds stało się sukcesem momentalnie od chwili premiery w 2009 roku i gra zyskiwała na popularności aż do szczytu w 2014 roku. Jednak wszystko wskazuje na to, że już wtedy popularny format znudził się użytkownikom i firma przeżyła mocny zjazd przychodów.

Angry Birds w rękach Segi

Rovio Entertainment, czyli twórcy gry Angry Birds próbowali wielu sztuczek, by powrócić na szczyt. W 2016 roku powstała adaptacja gry pod tytułem "The Angry Birds Movie", która okazała się być prawdziwym sukcesem i nadal jest jednym z najlepiej zarabiających filmów na podstawie gry. Jednak nawet to nie przyciągnęło z powrotem graczy, a twórcy musieli uznać wyższość takich produkcji jak np. Candy Crush.

Wszystko wskazuje na to, że teraz Rovio Entertainment zostanie przejęte przez Segę. Jak podaje The Wall Street Journal, znany wydawca i producent gier wideo przygotował miliard dolarów, by domknąć transakcję do końca następnego tygodnia. Nie jest to pierwsza próba przejęcia firmy. Wcześniej Rovio miało przejść w ręce izraelskiego dewelopera Playtika za 800 milionów dolarów, lecz umowa nie doszła do skutku.

Warto wspomnieć, że oryginalna gra Angry Birds była pierwszą, która osiągnęła pułap miliarda wyświetleń.

