Wysokie wymagania The Lord of the Rings: Gollum

Twórcy gry The Lord of the Rings: Gollum ujawnili wymagania sprzętowe produkcji w wersji na PC. Te są dość wysokie.

Za nieco ponad miesiąc (25 maja) premierę będzie miała nowa gra w świecie Władcy Pierścieni. Mowa oczywiście o The Lord of the Rings: Gollum, w której bliżej poznamy historię kultowego Sméagola. Gra trafi zarówno na poprzednią (PlayStation 4 i Xbox One) i obecną generację konsol (PlayStation 5 i Xbox Series X/S), jak i komputery. W przypadku tych ostatnich właśnie poznaliśmy oficjalne wymagania.

Wymagania sprzętowe The Lord of the Rings: Gollum

Te niestety są zaskakująco wysokie. Według twórcy do zagrania na średnich ustawieniach w rozdzielczości 1080p potrzebna jest karta graficzna pokroju GeForce RTX 2060 lub RTX 1080. Może nie są to najnowsze modele i swoje lata już mają, ale mowa o średnich detalach.

Poza tym nie obejdzie się bez 16 GB pamięci RAM, co powoli staje się standardem w dzisiejszych grach. A cały czas mówimy o wymaganiach minimalnych. Rekomendowane są jeszcze wyższe. Pełne wymagania prezentują się następująco:

Wymagania minimalne

System operacyjny: Windows 10/11 (64-bitowy)

Procesor: Intel Core i7-4770 lub AMD Ryzen 5 1600

Pamięć RAM: 16 GB

Karta graficzna: GeForce GTX 1080 lub GeForce RTX 2060

Miejsce na dysku: 45 GB

Ustawienia: średnie detale, 1080p, bez ray tracingu

Wymagania zalecane

System operacyjny: Windows 10/11 (64-bitowy)

Procesor: Intel Core i3-6100 lub AMD Ryzen 5 2600

Pamięć RAM: 32 GB

Karta graficzna: GeForce RTX 3080

Miejsce na dysku: 45 GB

Ustawienia: wysokie detale, 1440p, ray tracing

