To pokolenie najwięcej czasu spędza w grach. Możesz się zdziwić

Które pokolenie spędza najwięcej czasu w grach? Odpowiedź może zaskoczyć.

Gry to w tym momencie jedna z największych branż rozrywkowych. Przynosi większe zyski niż rynek filmowy czy sportowy. Pomimo tego wciąż granie przez niektórych postrzegane jest jako dziecinne. Nic z tych rzeczy. Okazuje się, że to nie najmłodsi najwięcej czasu spędzają na graniu.

Które pokolenie gra najwięcej?

Według najnowszego badania to milenialsi najwięcej czasu spędzają w grach. Są to osoby urodzone w latach 1980-2000. Często są określani także jako Pokolenie Y. Według badań to wśród nich znajduje się największy odsetek hardcore'owych graczy, którzy przy ulubionej rozrywce spędzają ponad 22 godziny tygodniowo (aż 40 proc.). Co ciekawe, milenialsi częściej wybierają komputery niż konsole. Z kolei młodsze pokolenia częściej sięgają po urządzenia mobilne.

Ale czas grania to nie jedyna różnica. Okazuje się, że młodsze pokolenia częściej podejmują decyzje na bazie poleceń influencerów i bardziej ekscytują się nowościami. Z kolei milenialsi wolą sami wybierać gry, stawiając przede wszystkim na ciekawą fabułę i rozwój postaci. Inne są też motywacje, dla których w ogóle sięgamy po gry. Młodsi lubią zdobywać osiągnięcia i traktują to jako sposób na spędzanie czasu. Z kolei starsi cenią sobie stymulację umysłową oraz aspekty eksploracji, które zapewniają niektóre tytuły.

Cały czas rośnie też odsetek rodziców, którzy grają wspólnie ze swoimi dziećmi. Według badania jest ich już 56 proc. Rodzice doceniają aspekty współpracy i naukę, którą można czerpać z gier.

Zobacz: Usługa GeForce NOW wzbogaca się o gry Bandai Namco

Zobacz: PlayStation Store ze zniżkami do 85%. Ruszyła druga tura Wiosennej Wyprzedaży

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TechSpot