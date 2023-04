Redfall. Konsolowcy zostali na lodzie. Gracze są wściekli

Jedną z najgłośniejszych produkcji tej wiosny może być Redfall, pierwszoosobowa strzelanka z możliwością grania kooperacyjnego. W grze zostaniemy przeniesieni do fikcyjnego miasteczka w stanie Massachusetts, gdzie można trafić na wampiry, będące wynikiem nieudanego eksperymentu. Jednak twórcy gry jeszcze przed premierą mocno podpadli graczom.

Jak potwierdziło Arcane Studio, Redfall na konsole w dniu premiery będzie oferował jedynie tryb jakości. Oznacza to, że gra pozwoli na zabawę w rozdzielczości 4K przy 30 FPS na XSX lub 1440p i 30 klatkach na sekundę w przypadku XSS. Co ciekawe, producent zapowiedział, że tryb wydajności zostanie dodany do gry, lecz dopiero w jednej z aktualizacji już po premierze gry.

