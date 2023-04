Niewidzialne zagrożenie. Rosja bierze na celownik kolejną grupę ludzi

Należy do społeczności graczy? Udzielasz się na Discordzie albo innych platformach? W ostatnim czasie mogłeś zauważyć wzmożone rozmowy na temat wojny w Ukrainie i Rosji. Jeśli tak, to nie ma w tym nic dziwnego. To celowe działanie rosyjskich agentów, a tak przynajmniej przekonuje Microsoft.

Prezydent Microsoftu — Brand Smith — wypowiedział się na łamach Semafor World Economy Summit 2023. Zdradził, że zespół ds. bezpieczeństwa firm z Redmond zauważył wzmożoną aktywność rosyjskich agentów wśród społeczności graczy.

Doradzaliśmy rządom w tej sprawie. Wiesz, to jest Grupa Wagnera, to rosyjski wywiad i oni częściowo używają tego [społeczności graczy], aby wprowadzić informacje do obiegu. Tak właśnie stało się w tym przypadku. Stało się to na kanale Discord na temat Minecrafta, ale obejmowało też inne z tych [społeczności].

- powiedział Brad Smith.

Okazuje się, ze Rosjanie oraz Grupa Wagnera, która z nimi współpracuje, wykorzystuje społeczność graczy do siania fałszywych informacji między innymi na temat wojny w Ukrainie. W ten sposób chcą siać zamieszanie i dezinformację, licząc, że fake newsy rozejdą się dalej. Dlatego ostrożnie podchodźcie do wszystkich informacji, na jakie trafiacie na Discordzie czy innych platformach skupiających graczy.

Microsoft President @BradSmi says the Wagner Group and Russian intelligence have been working to penetrate gaming communities to use them “as a place to get information into circulation.” pic.twitter.com/F7CCmaqOvu