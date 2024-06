Polacy zrobią to po raz 4. O tej wodzie znów będzie głośno

Wygląda na to, że źródło Kropliczanki jest wciąż żywe i bogate w wodę lubianą nie tylko w Siedlcach. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć 4. już sezon serialu The Office PL.

Kiedy ekipa “dokumentująca” pracę Kropliczanki po raz pierwszy znalazła się w słynnym już biurze w Siedlcach, wielu miało obawy o efekt końcowy. Dziś jednak zarówno Michał Holc jak i Darek Wasiak oraz reszta towarzystwa zdają się być już gwarantem dobrej zabawy. Oczywiście nie dla każdego, ale cóż, za to właśnie pozostali tak bardzo uwielbiają ten format.

Premiera jeszcze w tym roku

Jak chwali się CANAL+, polska wersja brytyjskiego serialu The Office to, oprócz ekipy z USA pod wodzą słynnego już Michaela Scotta (odgrywanego brawurowo przez Steve'a Carell'a), jedyna lokalizacja formatu, która doczekała się czwartego sezonu. Jeszcze w tym roku mamy go zobaczyć w serwisie CANAL+ online oraz na CANAL+ PREMIUM.

Format The Office PL zdążył się już trochę u nas zadomowić, a smak Kropliczanki najwyraźniej zasmakował widzom, którzy chcą kolejnych kropelek w oparach tego korpoabsurdu. Biurowa rzeczywistość oddana w formie mocumentu momentami może przyprawiać zarówno o salwy śmiechu i jak i ciarki żenady (jednak zamierzone i celowe). Ale ta seria słynie ze świadomego wprowadzania widzów w poczucie dyskomfortu. Co gorsza, wielu z nich będzie mogło odnaleźć tam także swoje biuro.

Czego możemy spodziewać się w 4. sezonie? Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów. Studio ujawniło na razie, że pod kątem fabuły, poza wspomnianym powrotem Michała Holca i Darka Wasiaka możemy spodziewać się też odmienionej Patrycją Kowal(skiej), a z kryminału wróci Łuki. Niepoprawne żarty znów pewnie będą wodą na młyn fabuły. Twórcy deklarują, że już od pierwszego odcinka ma być grubo, a zatem ponownie czekać nas będzie zapewne totalne odpinanie wrotek. Za reżyserię odpowiada, podobnie jak w poprzednich sezonach, Maciej Bochniak, a Head Writerem pozostaje Łukasz Sychowicz pracujący ze sprawdzoną już w większości na tych wodach ekipą.

W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego, Milenę Lisiecką. Serial realizowany jest przy współpracy z BBC Studios oraz w koprodukcji z Comedy Central Polska.

