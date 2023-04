RTX 4070? Bambika i tak nie stać 😅 - teleMIX odc. 2

Co ważnego wydarzyło się w zeszłym tygodniu? Co przegapiliście? Nie musicie się już zastanawiać, bo przed Wami kolejny odcinek teleMIX-a!

Chcecie wiedzieć, co ważnego wydarzyło się w świecie telekomunikacji, nowych technologii oraz nauki, ale nie macie czasu na przekopywanie się przez dziesiątki newsów? Nic nie szkodzi! Przed Wami teleMIX, czyli nasz nowy program, w którym czeka na Was skrót najciekawszych informacji oraz zajawka, co szykujemy na łamach portalu.

teleMIX, czyli co w technologii piszczy

A o czym posłuchacie w tym tygodniu? Chociażby o tym, dlaczego gracze pecetowi mają właśnie swoje święto oraz jak NIE należy radzić sobie ze śmieciami w kosmosie. No i poznacie mojego kota.

Coś przegapiliśmy? A może macie jakieś wskazówki, dzięki którym teleMIX stanie się jeszcze ciekawszy? Koniecznie podzielcie się niemi w komentarzach!

Zobacz: teleMIX odc. 1 | A weź to wrzuć 😬

