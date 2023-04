teleMIX odc. 1 | A weź to wrzuć 😬

Co ciekawego wydarzyło się w tym tygodniu? Obejrzyjcie pierwszy odcinek teleMIX-a i przekonajcie się sami!

Fajnie czytać newsy, ale wiecie co jest jeszcze lepsze? Kiedy możecie wygodnie rozsiąść się w sobotę rano na kanapie, odpalić telewizor i obejrzeć pigułę najważniejszych informacji z minionego tygodnia, przygotowanych przez Waszych ulubionych redaktorów TELEPOLIS.PL.

teleMIX, czyli skrót wiadomości od TELEPOLIS.PL

To właśnie teleMIX, czyli nasz nowy format na YouTube, w którym będziemy podsumowywali najciekawsze wydarzenia ostatnich siedmiu dni ze świata telekomunikacji, nowych technologii, nauki i wszystkiego innego, co uznamy za interesujące i warte nakreślenia. Kolejne odcinki będą czekały na Was co sobotę rano, a tymczasem bez przedłużania zostawiam Was z pierwszym filmem. No, dalej, nie wstydźcie się - wystarczy kliknąć odtwórz 😉

Jeśli podoba się Wam taka formuła, koniecznie dajcie znać w komentarzach! Wszystkie uwagi mile widziane.

