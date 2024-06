WhatsApp stanie się o niebo lepszy. Szykuje się garść nowości

WhatsApp właśnie ogłosił wprowadzenie sporych ulepszeń dla rozmów wideo. Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera, czy z urządzenia moblinego, jakość przeprowadzanych przez ciebie rozmów ma się znacznie ulepszyć.

Można teraz będzie prowadzić rozmowę wideo maksymalnie z 32 osobami, niezależnie od typu urządzenia, z którego korzystamy.

Rozmowy wideo na WhatsApp otrzymają możliwość udostępniania ekranu z dźwiękiem. To opcja długo wyczekiwana przez użytkowników, idealna do wspólnego ogladania filmów. Teraz, udostępniając ekran, będzie można także udostępnić dźwięk. Uruchomienie nowego kodeka, oznacza że można oczekiwać wyższej jakości połączeń, nawet przy słabym zasięgu lub korzystaniu z urządzeń starszej generacji.

Dzięki podświetleniu głośnika, osoba mówiąca jest automatycznie wyróżniona i pojawia się na ekranie jako pierwsza. Dzięki temu, będzie wyraźniej widać, kto mówi w danym momencie.

- zapewniają twórcy aplikacji WhatsApp.

