WhatsApp i Messenger z rewolucją. Wymuszoną przez prawo

WhatsApp i Messenger odczekały się bardzo ważnej zmiany, która została wymuszona przez przepisy Unii Europejskiej. Komunikatory współpracują teraz ze sobą nawzajem oraz z innymi aplikacjami tego typu.

Firma Meta poinformowała, że komunikatory WhatsApp oraz Messenger zostały przystosowane do nowych przepisów Unii Europejskiej. Chodzi konkretnie o Akt o rynkach cyfrowych (DMA — Digital Market Act), który wymaga od aplikacji tego typu, aby były kompatybilne między sobą. Oznacza to, że na Messengerze możemy odbierać wiadomości z WhatsAppa, a na WhatsAppie te z Messengera. To jednak nie wszystko.

WhatsApp i Messenger gotowe na DMA

Meta od dawna w swoich komunikatorach używać protokołu szyfrowania Signala, który w ocenie firmy jest bardzo bezpieczny. Między innymi dlatego integracja między WhatsAppem i Messengerem była stosunkowo łatwa do wprowadzenia. Jednak firma nie odrzuca komunikatorów, które korzystają z innych zabezpieczeń, ale będą one musiały przejść specjalny proces podpisu kryptograficznego i udowodnić, że są równie bezpieczne.

Aby zmaksymalizować bezpieczeństwo użytkowników, wolelibyśmy, aby dostawcy zewnętrzni korzystali z protokołu Signal. Ponieważ jednak musi to działać dla wszystkich, pozwolimy dostawcom zewnętrznym na korzystanie z kompatybilnego protokołu, jeśli będą w stanie wykazać, że oferuje on takie same gwarancje bezpieczeństwa jak Signal.

- pisze Meta na swoim blogu.

Dlatego w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się, że na WhatsAppie oraz Messengerze będziemy mogli odbierać także wiadomości z Telegrama, Vibera, a nawet Instagrama czy TikToka. Jeśli do tej pory korzystaliście z różnych komunikatorów do komunikowania się z rodziną i znajomymi, to wkrótce możliwe, że potrzebna będzie jedna aplikacja, za pomocą której da się rozmawiać ze wszystkimi z wykorzystaniem różnych protokołów. Tego chciała Unia Europejska, więc platformy są zmuszone do wprowadzenia takich możliwości.

Digital Market Act obowiązuje tylko na terenie Unii Europejskiej, więc tylko Europejczycy otrzymali integrację między różnymi komunikatorami. Przepisy weszły w życie 6 marca, więc za chwilę inne platformy także powinny informować o wdrożeniu podobnych funkcji.

