WhatsApp wreszcie poskromi ten chaos. Małe, ale spójne zmiany

WhatsApp nie byłby sobą, gdyby wraz z końcem roku, nie zaskoczył swoich użytkowników kolejnymi ulepszeniami. Jak dobrze pójdzie, to wkrótce komunikator sprawi, że nie zagubimy się w gąszczu rosnącej liczby czatów.

Mowa o aktualizacji aplikacji WhatsApp w wersji 2.24.25.8. Zaobserwowane zmiany odnoszą się do listy czatów, które wkrótce będą mogły cieszyć się nieco ulepszonym interfejsem. Wkrótce popularny komunikator stanie się bardziej kolorowy, ale też i bardziej wygodny. Wszelkie zmiany i ulepszenia, póki co, szykowane są dla właścicieli urządzeń z systemem Android. A co się zmieni? Przede wszystkim filtry czatów staną się bardziej zauważalne. I na to czekaliśmy.

Filtry czatów będą się bardziej rzucały w oczy

WhatsApp zdecydował się wprowadzić modyfikacje wizualne interfejsu. Ma ona ułatwić odszukiwane interesujących nas list czatów. Trudniej nam będzie teraz przeoczyć czaty, które są oznaczone jako Nieprzeczytane. Ale to nie koniec zmian. Użytkownicy dostali także całkiem nowy skrót, pozwalający na odtwarzanie niestandartowych filtrów oraz funkcję przywracania tych usuniętych.

Zmiany także mają być wprowadzone odnośnie sposobu usuwania filtrów. Póki co, możemy tego dokonać poprzez dłuższe naciśnięcie filtra. Ale wkrótce cały ten proces ma stać się wygodniejszy i przyjemniejszy. A i sam przycisk zmieni nieco wygląd.

Fot. WabBetaInfo

Interfejs czatu to jedna z garści nowości, szykowanych przez komunikator na koniec roku. Całkiem niedawno WhatsApp wzbogacił się o nową opcję udostępniania kanałów rozmów za pomocą kodu QR. Wkrótce też komunikator ułatwi przesyłanie wiadomości dalej z użyciem innych aplikacji. W aplikacji pojawi się nowy pasek ze skrótami do przekazywania tekstu, zdjęć i filmów na platformy społecznościowe.

