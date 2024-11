WhatsApp udostępnia użytkownikom przydatne kody. Wyjaśniamy

WhatsApp sypie nowościami i co jakiś czas wyciąga asa z rękawa. I to bardzo dobrze dla nas, użytkowników. Nowa funkcja znacznie przyspieszy zapraszanie innych ludzi i dzielenia się z nimi zawartością naszego kanału.

Komunikator wprowadza funkcję przeglądania i śledzenia kanałów za pomocą kodów QR. Funkcja ta jest już dostępna dla wybranych użytkowników. Aktualizacja pojawia się w wersji 2.24.25.7 na Androida.

WhatsApp pracuje już jakiś czas nad funkcją przeglądania i śledzenia kanałów za pomocą kodów QR. Teraz testuje funkcję publicznie, a niektórzy testerzy będą mogli zapraszać też do obserwowania ich kanałów innych ludzi.

Nowa funkcja pozwala udostępniać użytkownikom swoje kanały za pomocą kodów QR. Aby uzyskać dostęp do kodu QR dla swojego kanału, użytkownicy muszą najpierw otworzyć swój kanał i przejść do opcji udostępniania, która znajduje się w górnym pasku aplikacji. To tu znajdziemy opcję generowania i wyświetlania kodu QR, powiązanego z naszym kanałem. Taki kod QR może być następnie użyty do łatwego zapraszania innych do obserwowania.

Pokazujesz, a inni tylko skanują

Wprowadzenie tych kodów sprawia, że udostępnianie kanałów jest wygodniejsze i bardziej przystępne niż korzystanie z tradycyjnych linków. Zamiast kopiować i wklejać link za pośrednictwem wiadomości lub maila, wystarczy po prostu pokazać kod na ekranie swojego telefonu, aby inni mogli go zeskanować. To bardzo fajna opcja, w przypadku kontaktu z innym użytkownikiem twarzą w twarz. Zeskanowany kod przekieruje użytkowników do kanału za pomocą jednego dotknięcia.

Można także rozważyć zapisanie i wydrukowanie kodu QR, co pozwoli udostępniać kanały w jeszcze bardziej wszechstronny sposób.

I choć brak, jak zwykle, konkretnych dat, to możemy się spodziewać, że w nadchodzących dniach, funkcja ta będzie udostępniana szerszej grupie osób.

Źródło zdjęć: El editorial / Shutterstock.com

Źródło tekstu: WABetaInfo