WhatsApp z nowością. Mała rzecz, a wiele ułatwi

WhatsApp szykuje kolejną zmianę dla użytkowników aplikacji. Tym razem będzie bardziej kolorowo.

Dalsza część tekstu pod wideo

Deweloperzy WhatsAppa mają w ostatnich miesiącach szalone tempo. Niemal co tydzień informujemy o nowych funkcjach, które szykują. Tym razem nie jest inaczej. Wkrótce popularny komunikator stanie się bardziej kolorowy, i to dobra informacja.

WhatsApp stawia na kolory

WhatsApp od jakiegoś czasu mocniej pracuje nad odświeżeniem wizualnego aspektu aplikacji. Komunikator doczekał się już kilku mniejszych i większych zmian. Najnowsza zalicza się raczej do tych drobnych, ale jednocześnie przydatnych.

Nowość pozwoli użytkownikom WhatsAppa nadawać kolory konkretnym rozmowom i czatom grupowym. Do tej pory każda ikona była po prostu szara i nudna. Teraz staną się one kolorowe, i to my wybierzemy, jak kolor będą miały. Dzięki temu też łatwiej będzie nam zidentyfikować najważniejsze rozmowy.

Będzie to przydatne szczególnie w przypadku osób, które nie mają dodanego zdjęcia profilowego, bo tylko wtedy wyświetlała się szara i nuda ikona. Przyda się także na rozmowach grupowych, gdzie również nie ustawiono odpowiedniego zdjęcia. Zmiana, jak już wspominałem, nie jest wielka, ale z pewnością spodoba się użytkownikom.

Zobacz: WhatsApp wziął się za ten element na poważnie. Ulepsza go na potęgę

Zobacz: Duży bank blokuje pracownikom popularne aplikacje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: JarTee / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena, WABetaInfo