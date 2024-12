WhatsApp z kolejnym ułatwieniem. Oszczędzi pamięć telefonu

WhatsApp ma kolejny pomysł, jak ułatwić życie użytkownikom. W przygotowaniu jest ciekawa zmiana.

WhatsApp ułatwi przesyłanie wiadomości dalej z użyciem innych aplikacji. W aplikacji pojawi się nowy pasek ze skrótami do przekazywania tekstu, zdjęć i filmów na platformy społecznościowe. Koniec ze ściąganiem i ponownym wysyłaniem ciekawych filmów i zabawnych zdjęć, a tym samym z zagracaniem pamięci telefonu.

Szybsze udostępnianie z WhatsAppa

Pasek ułatwiający udostępnianie treści został wykryty w wersji beta aplikacji dla Androida (wersja 2.24.25.20). Na dostępnym zrzucie ekranu widać, że treści będzie można szybko wysłać jako Story na Facebooku lub instagramie, jako post na X oraz będzie można skopiować link. Obok znajduje się skrót „więcej”. Według nieoficjalnych doniesień znajdzie się tam między innymi Snapchat.

Możliwości udostępniania treści zostaną rozszerzone dla czatów i dla kanałów. To powinno znacznie poprawić widoczność kanałów w sieci i zachęcić więcej osób do obserwowania ich. To oczywiście przełoży się na większe zaangażowanie w korzystanie z aplikacji.

Ponadto na Androidzie i na iOS trwają testy zaproszeń do obserwowania kanałów w postaci kodów QR. Użytkownicy iOS niebawem będą mogli też śledzić kanały na urządzeniach połączonych ze smartfonem. W przygotowaniu jest też możliwość sprawdzenia statusu synchronizacji historii rozmów.

Zobacz: WhatsApp zniknie z dziesiątek telefonów. Zostało 6 miesięcy

Przy okazji warto przypomnieć, że WhatsApp przestanie działać na niektórych iPhone’ach już w maju 2025 roku. Musisz mieć system iOS 15.1 lub nowszy, by nadal korzystać z najpopularniejszego komunikatora na świecie. Warto więc pomyśleć o wymianie na nowszy model.

Źródło zdjęć: Erlin Diah / Shutterstock, WABetaInfo

Źródło tekstu: WABetaInfo