Masz WhatsAppa? O tej funkcji musisz wiedzieć

WhatsApp wprowadził funkcję, którą pokochali użytkownicy Instagrama. Twoje statusy będą jeszcze skuteczniej dotrą do najbliższych Ci osób.

WhatsApp wprowadza funkcję, która pozwala użytkownikom na oznaczanie znajomych w statusach. To kolejny krok, zbliżający statusy foto-wideo w komunikatorze do Instagram Stories. Przy tym WhatsApp zachował odpowiedni stopień prywatności.

Oznacz znajomych w statusie na WhatsAppie

WhatsApp pozwala oznaczyć do pięciu osób (a właściwie kont) w jednym statusie. Konta, które zostały oznaczone, otrzymają prywatne powiadomienie o tym fakcie. Ponadto będą miały łatwą możliwość przekazania dalej statusu, w którym zostały oznaczone. Co więcej, WhatsApp zadbał o prywatność oznaczanych osób – konta te nie będą widoczne dla osób postronnych. Nie ma więc możliwości, by przez oznaczenie dotrzeć do osoby, która sobie tego nie życzy.

Ponadto WhatsApp wprowadził możliwość polubienia statusu bez wysyłania wiadomości. Służy do tego piktogram z zielonym serduszkiem (💚). Można więc szybko dać znać, że komunikat został pozytywnie odebrany.

Nowa funkcja jest stopniowo wprowadzana do stabilnej wersji komunikatora. Sprawdź, czy już ją masz w swojej aplikacji WhatsApp.

