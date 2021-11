WhatsApp dostanie nowość. Albo Cię zachwyci, albo wkurzy

Pierwsze informacje o reakcjach w WhatsAppie pojawiły się już we wrześniu, ale dopiero teraz, za sprawą niezawodnego WABetaInfo, poznajemy wszystkie szczegóły. A jest ich kilka, bo choć sam pomysł ewidentnie zapożyczono z Facebooka, to jego realizacja przedstawia się nieco inaczej.

Piktogramów jest sześć, nie siedem, a ich dobór jest inny niż w przypadku twarzoksiążki. Zamiast minki wściekłej, mamy przybijaną piątkę, skądinąd wciąż myloną z modlitwą, a znaczek wyrażający troskę całkowicie usunięto.

Co jednak najciekawsze, to jak i gdzie nowa funkcja będzie w WhatsAppie działać. Decyzje twórców raczej nie zaskakują, warto jednak poświęcić im chwilkę, bo zmiany odczuje każdy użytkownik.

This is a preview of message reactions, from the 2.21.22.17 beta update.



Unfortunately, it looks like a bug because it's not possible to send a reaction. pic.twitter.com/T3ACGivhAK