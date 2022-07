WhatsApp się ogarnia. Nadrobi jeden z głównych braków

Wygląda na to, że już niebawem WhatsApp pozbędzie się jednej ze swych głównych bolączek. Mianowicie pozwoli na jednoczesne logowanie z wielu smartfonów. A płynie z tego jeszcze jedna korzyść.

WhatsApp to komunikator w pewnym sensie paradoksalny. Z jednej strony bowiem ma rekordową i stale rosnącą widownię, obecnie liczącą ponad 2 mld osób, z drugiej jednak często brakuje mu funkcji wręcz kanonicznych.

Co dla konkurencji takiej jak Telegram jest od lat standardem, należąca do spółki Meta aplikacja otrzymuje w bólach, czego świetny przykład stanowią reakcje emoji albo edycja wysłanych wiadomości. No, ale mimo wszystko otrzymuje i właśnie teraz przyszedł czas, by nadrobić kolejny z dużych braków.

WhatsApp: jedno konto, dwa telefony

Zgodnie z doniesieniami serwisu WABetaInfo, pod lupę programistów trafił system logowania, wskutek czego niebawem ma umożliwić jednoczesne użytkowanie dowolnego konta na co najmniej dwóch różnych telefonach. Bez potrzeby noszenia nadrzędnego urządzenia zawsze przy sobie, za to z pełną synchronizacją wątków i przesyłanych plików, i to w czasie rzeczywistym.

Wiadomo, że już od końca 2021 roku WhatsApp intensywnie testuje model multi-device, czyli przede wszystkim możliwość niezależnego czatowania na komputerze lub tablecie. Niemniej pojawienie się w tej układance drugiego smartfonu to coś świeżego. Rzecz jasna, przynajmniej dla samego WA, bo konkurencja to insza inszość.

Warto zauważyć, wątek dwóch smartfonów jest o tyle ciekawy, że wiąże się z koniecznością synchronizacji również kluczy kryptograficznych. W takim wypadku natomiast ułatwiona zostałaby też migracja na nowe urządzenie.

Kto choć raz przenosił konto WhatsAppa wraz z zawartością, wie doskonale, jak karkołomnym bywa to procesem. Szczególnie na linii Android-iOS i odwrotnie. Jest nadzieja, że sprawy zostaną uporządkowane, choć niestety nie wiadomo kiedy. Na razie ślady nowości widnieją jedynie w kompilacjach kanału beta. Ale czekamy.

Źródło zdjęć: BigTunaOnline / Shutterstock

Źródło tekstu: WABetaInfo, oprac. własne