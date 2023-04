WhatsApp w końcu uległ. Jedno konto nawet na 5 smartfonach

Do tej pory jedną z największych bolączek użytkowników WhatsAppa była możliwość korzystania z aplikacji wyłącznie na jednym smartfonie. Teraz będzie można zalogować się na swoje konto równocześnie nawet na pięciu telefonach.

WhatsApp przez lata opierał się potrzebom klientów, twierdząc, że ze względów bezpieczeństwa, połączenie więcej niż jednego smartfona do danego konta nie jest optymalnym rozwiązaniem. Jednak już jakiś czas temu platforma zaczęła wprowadzać możliwość zalogowania się jednocześnie za pośrednictwem kilku urządzeń mobilnych. Był jednak pewnie haczyk. Wśród nich mógł znajdować się wyłącznie jeden smartfon, który pełnił funkcję głównego urządzenia dla danego konta.

WhatsApp — jedno konta, nawet pięć smartfonów

Do tej pory do jednego konta WhatsApp można było się zalogować na smartfonie i czterech innych urządzeniach, ale żadne z kolejnych nie mogło być drugim smartfonem. Użytkownicy od dawna przejawiali już potrzebę połączenia się z kontem za pośrednictwem kilku telefonów. Wszystko wskazuje na to, że w końcu twórcy aplikacji ulegli.

Jak możemy przeczytać na oficjalnym blogu WhatsAppa, użytkownicy będą mogli połączyć kolejny smartfon jako jedno z maksymalnie czterech urządzeń towarzyszących. Oznacza to, że nadal jeden ze smartfonów będzie pełnił rolę nadrzędną, lecz teraz podlegać mogą mu nawet cztery dodatkowe telefony.

Jak wskazuje deweloper, każdy powiązany telefon łączy się z WhatsApp niezależnie, co zapewnia pełne szyfrowanie prywatnych wiadomości, multimediów i połączeń, a jeśli główne urządzenie jest nieaktywne przez dłuższy czas, automatycznie wszystkie urządzenia towarzyszące zostaną rozłączone z kontem. Jest to również korzyść dla małych przedsiębiorców. Teraz telefony od klientów może odbierać więcej pracowników, robiąc to bezpośrednio ze swoich telefonów w ramach tego samego konta WhatsApp Business.

WhatsApp już teraz wypuszcza aktualizację umożliwiającą połączenie dodatkowych smartfonów do jednego konta. Deweloper robi to falowo, więc nie od razu wszyscy użytkownicy będą mogli skorzystać z nowej funkcji.

