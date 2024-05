WhatsApp czeka rewolucja. Aplikacja zmieni się nie do poznania

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Kiedy aplikacja tego kalibru przechodzi gruntowny lifting, jest to bez dwóch zdań informacja warta uwagi. Tymczasem taką właśnie zmianę zapowiedziała firma Meta. Już niebawem użytkownicy komunikatora zobaczą całkowicie odświeżony interfejs.

Zmiany w WhatsAppie dotkną zarówno osób korzystających z aplikacji na Androidzie, jak i IOS. Dzięki liftingowi interfejs na obydwu platformach ma wyglądać bardziej nowocześnie i spójnie.

we’re rolling out design updates to give WhatsApp a fresh new look, while keeping it familiar + easy to use 🤩 here are some ways it’s changing ⬇️



•⁠ ⁠updated layout and icons that that help you find what you need faster



•⁠ ⁠new illustrations with added animation to… pic.twitter.com/pFu0cfxpWY