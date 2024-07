WhatsApp nie chce Google. Woli sam tłumaczyć rozmowy

WhatsApp, z którego korzystają setki milionów użytkowników na całym świecie, zyska możliwość automatycznego tłumaczenia czatów. Ważne pytanie brzmi: kto za tym stoi?

Wcześniejsze doniesienia z nieoficjalnych źródeł mówiły, że WhatsApp sięgnie po automatycznego tłumacza Google Live Translate. Okazuje się jednak, że to nie Google będzie dostawcą tłumaczeń.

WhatsApp robi własnego tłumacza

Z najnowszych informacji wynika, że WhatsApp nie sięgnie po rozwiązanie Google. Zamiast tego będzie rozwijać własny mechanizm, działający lokalnie na urządzeniu. To dobry znak – treść rozmów nie będzie wysyłana do żadnej chmury, by możliwe było dostarczenie tłumaczenia. Informacje o tym pochodzą z wersji 2.24.15.12 beta dla systemu Android, ale z pewnością ta funkcja będzie dostępna też na innych platformach.

Tłumacz dla WhatsAppa będzie dostępny jako dodatkowy, opcjonalny pakiet, który będzie można pobrać osobno przy aktywacji aplikacji. Ze zrzutów ekranu wynika, że będzie to proces przypominający pobieranie słownika (tu hiszpańsko-angielskiego). Znamy też listę języków, które będą obsługiwane w pierwszej kolejności:

angielski,

arabski

hindi,

hiszpański,

portugalski brazylijski,

rosyjski.

Tłumacza będzie można włączać w razie potrzeby. Uruchomiony automatycznie przetłumaczy wszystkie wiadomości w otwartym aktualnie czacie tekstowym. Nie trzeba będzie więc kopiować i wklejać tekstów ani przeskakiwać między aplikacjami.

