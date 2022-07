Święto lasu. WhatsApp w końcu nie będzie cię wiązać do smartfonu

WhatsApp w końcu pozwala przenieść czaty z Androida na iOS i odwrotnie. Wprawdzie nie wszystkie i nie zawsze, ale jednak.

Epopeja pt. WhatsApp, archiwum rozmów i zmiana systemu operacyjnego w końcu doczekała się pozytywnego zakończenia. Przynajmniej w pewnym sensie, bo możliwości migracji wciąż są pod niektórymi względami limitowane, ale mimo wszystko można to zrobić.

Po wielu miesiącach testów, WhatsApp w końcu doczekał się oficjalnego narzędzia do przenoszenia zawartości z Androida na iOS i odwrotnie - donosi serwis XDA Developers.

WhatsApp a zmiana systemu - co i jak

Konkretniej rzecz ujmując, taka właśnie opcja pojawiła się w wersjach komunikatora numer 2.22.7.74 na Androidzie oraz 2.22.10.70 na iOS, choć na samej aktualizacji apki lista wymagań się niestety nie kończy. Do tego trzeba posiadać odpowiednią wersję samego systemu, odpowiednio Androida 5.0 lub nowszego, a także minimum iOS 15.5. A to wciąż nie koniec.

Zarówno na starym, jak i nowym urządzeniu wykorzystywany musi być ten sam numer telefonu, ale to akurat, zważywszy na obowiązujący system weryfikacji kont, nie powinno dziwić. Większą przeszkodą może być fakt, że w przypadku iPhone'ów przesiadka odbywa się poprzez aplikację Move to iOS, a co za tym idzie wymaga telefonu zresetowanego do ustawień fabrycznych.

Co do samej migracji, przenieść można wyłącznie czaty. Historia połączeń głosowych ani płatności P2P skopiowana nie zostanie. Przy czym to ostatnie w Polsce możemy pominąć.

Reasumując, jak już zostało zaznaczone, system migracji międzyplatformowej WhatsAppa nie jest doskonały, ale w końcu w ogóle się pojawił, co można oczywiście odnotować in plus.

Źródło zdjęć: diy13 / Shutterstock

Źródło tekstu: XDA, oprac. własne