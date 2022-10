WhatsApp ma awarię. Nie można wysłać wiadomości

WhatsApp ma awarię, która uniemożliwia wysyłanie wiadomości. Problemy występują globalnie.

WhatsApp to jeden z najpopularniejszych w naszym kraju komunikatorów internetowych, więc gdy coś w nim nie działa, nie pozostaje to niezauważone. Dzisiaj (25 października) około godziny 9:00 gwałtownie wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących tej aplikacji w serwisie DownDetector, zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach na świecie.

Polska

Niemcy

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że z aplikacją WhatsApp jest wszystko OK. Można ją normalnie uruchomić i przeglądać wiadomości. W momencie próby wysłania wiadomości do kogokolwiek, zobaczymy przy niej ikonę zegara. Świadczący to o tym, że wiadomość czeka na połączenie z Internetem oraz na wysłanie. Na drodze stoi jednak jakiś problem.

Nie wiemy, kiedy firma Meta (właściciel WhatsAppa) poradzi sobie z zaistniałymi problemami. Pozostaje mieć nadzieję, że nie potrwa to zbyt długo.

Zobacz: WhatsApp puchnie na diecie Meta. Dostanie kolejną nowość

Zobacz: WhatsApp? Wywal to i zainstaluj coś porządnego

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DenPhotos / Shutterstock.com, DownDetector

Źródło tekstu: DownDetector, wł.