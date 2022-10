WhatsApp puchnie na diecie Meta. Dostanie kolejną nowość

WhatsApp przez większość swojego istnienia był rozwijany w jasno określonym kierunku – miał być wygodny do rozmów w pojedynkę i grupowych. W końcu jednak dogoniła go ociężałość typowa dla produktów Meta.

Mark Zuckerberg zapowiedział niedawno, że WhatsApp dorobi się możliwości nawiązania rozmowy głosowej lub wideo w taki sam sposób, jak Zoom, Google Meet czy Microsoft Teams. Będzie można wysłać link do czatu i w ten sposób zaprosić osobę do rozmowy. Rozwiązanie, które stało się obrzydliwie popularne w czasie pandemii COVID-19, ma w końcu trafić do najpopularniejszego komunikatora mobilnego świata. Pytanie brzmi: czy to potrzebne?

Wideorozmowa przez link

WhatsApp goni aplikacje do rozmów wideo, jak tylko umie. Aktualnie testowane są rozmowy wideo dla maksymalnie 32 osób. Nie jest to poziom Google'a czy Microsoftu, ale to pewnie tylko kwestia czasu.

Równolegle wprowadzany jest system zaproszeń do rozmowy przez link. Niektórzy użytkownicy już widzą skrót do generowania linku do rozmowy, przypięty na górze listy połączeń głosowych i wideo. Po dotknięciu można wybrać, czy będzie to rozmowa głosowa, czy wideo. Link można następnie skopiować i wysłać dalej przez WhatsApp lub inny komunikator albo mailem – tu nie ma różnicy.

Dotknięcie linku na urządzeniu mobilnym odbiorcy zabierze go do rozmowy w aplikacji WhatsApp. Rozmowy rozpoczęte w ten sposób będą specjalnie oznaczone na liście połączeń, dzięki czemu będzie można je łatwo zidentyfikować.

Implementacja jest na razie mocno średnia, a przede wszystkim niebezpieczna. Komunikator zakłada na przykład, że mamy do czynienia z rozmową grupową, nawet jeśli rozmawiają tylko dwie osoby. Nie ma też żadnej poczekalni, więc osoby zaproszone (lub postronne – niestety) mogą przyłączyć się w dowolnym momencie. Przy tym organizator spotkania nie dostanie żadnego powiadomienia o tym, że ktoś się już do rozmowy przyłączył.

Powyższe zrzuty ekranu zostały przekazane redakcji Android Police przez czytelnika. Jeśli u Ciebie również pojawiła się możliwość utworzenia rozmowy przez link, daj nam znać w komentarzu. Na razie nie mamy informacji o tym, czy funkcja jest dostępna w Polsce. Przypuszczam jednak, że może być, bo na jednym zrzucie widać Literalnie – popularną grę słowną, o której pisałam latem.

