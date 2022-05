Na Vinted sprzedasz całą szafę. Cyfrowy lumpeks dostanie nowe działy

Na Vinted szykują się wielkie zmiany. Niedługo będzie można handlować używanymi ciuchami z użytkownikami z innych krajów, pojawią się też nowe kategorie. OLX ma powody do obaw.

Vinted polsko-litewsko-czesko-słowacki

Platforma Vinted, działająca w Polsce, zostanie połączona z analogicznymi platformami z Czech, Litwy i Słowacji. To oznacza, że społeczność urośnie do ponad 7 mln członków. To mnóstwo okazji, by kupić sobie odzież i akcesoria z drugiej ręki. Zakupy będą niezmiennie wygodne, liczę też na tanie dostawy do paczkomatów InPost i Orlen. Niedawno na Vinted pojawiła się możliwość zamówienia paczki z dostawą do punktu lub do domu kurierem DPD.

Już teraz na Vinted nie brakuje przedmiotów, które wychodzą poza ustalone kategorie. Między akcesoriami i zabawkami można znaleźć różne inne rzeczy do domu, książki, płyty i drobną elektronikę. Czasem są usuwane przez moderację, czasem nie. Cieszy więc fakt, że na Vinted pojawią się nowe kategorie: Dom, Zwierzęta i Rozrywka. Będzie można więc bez obaw wystawiać bibeloty, dekoracje, mniejsze meble, gry, puzzle, winyle, transportery, terraria i tak dalej. Wszystko będzie podzielone na odpowiednie kategorie.

Aktualnie w Polsce mamy do dyspozycji tylko kategorie Kobieta, Mężczyzna i Dziecko.

Przenieś konto na nowy Vinted

Zmiana infrastruktury Vinted wiąże się z pewnymi niedogodnościami dla użytkowników Vinted. Trzeba bowiem wypłacić środku, dokończyć transakcje i przenieść konto na nową platformę. Proces migracji zacznie się 16 maja, ale Vinted informuje o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Już teraz ikona aplikacji mobilnej została zmieniona na szarą.

Od 16 maja „stary” Vinted będzie działał w trybie „do odczytu”. To oznacza, że nie będzie możliwości kupowania i sprzedawania przedmiotów, kupowania podbić i sugerowanych ofert, dodawania rzeczy do ulubionych, wystawiania nowych rzeczy i rozpoczynania rozmów.

Gdy przyjdzie pora na migrację Twojego konta, dostaniesz odpowiednie zaproszenie z linkiem i instrukcjami. Na razie zadbaj o to, by zakończyć wszystkie transakcje. Dobrze będzie też wypłacić swoje środki z portfela Vinted na konto bankowe. Na nowej platformie Vinted będą znajdować się prawie wszystkie informacje ze starego konta – Vinted nie informuje jeszcze, czego nie uda się przenieść. Na pewno możemy spodziewać się ponownej weryfikacji tożsamości dla dostawcy usług płatniczych (procedura KYC). Cały proces został rozłożony w czasie, by zapewnić płynność działania platformy.

Stara platforma Vinted w Polsce przestanie działać 20 czerwca. Po tym terminie nie będzie już możliwości przenieść konta, ale pieniądze z portfela Vinted nie przepadną i wciąż będzie można je wypłacić.

Migracja to tytaniczne zadanie, ale Vinted ma już w tym doświadczenie. Ma też niestety doświadczenie z polskim UOKiK – został ukarany za praktyki narażające klientów na niedogodności i straty. Jak dotąd nie widać na horyzoncie zmian na lepsze, a jedynie karę wysokości 5 mln zł.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Własne

Źródło tekstu: Vinted, własne