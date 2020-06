Twitter dodaje wiadomości głosowe w tweetach

Twitter to bardzo specyficzna aplikacja. Nie jest portalem społecznościowym na skalę Facebooka, ale jest niezastąpiony przy śledzeniu ważnych wydarzeń na żywo. To tam najczęściej trafiają przecieki z mobilnego światka i to ten portal z sobie znanych przyczyn upodobały sobie różne wielkie nazwiska polityki. Polski Twitter jest wyjątkowo mały. Mam wrażenie, że są na nim tylko politycy, trolle wszystkich możliwych partii politycznych i nastoletnie fanki k-popu. Tych ostatnich najwięcej. Teraz Twitter wprowadza nowe udogodnienie. W pierwszej części zagości ono na iOS.

O co chodzi? Będzie można nagrywać swoje tweety jako wiadomości głosowe. Przycisk znajdzie się zaraz obok tego, który pozwala na dodanie zdjęć ze swojej galerii.. W jaki sposób Titter zamierza sobie poradzić z limitem 140 znaków? Tutaj zostanie zastosowany limit sekund. Wiadomość może mieć maksymalnie 2 minuty i 20 sekund, czyli... 140 sekund.

Czemu w pierwszej kolejności funkcja debiutuje na urządzeniach firmy Apple? Twitter w pierwszej kolejności ukierunkowany jest na klienta amerykańskiego, a tam potężną pozycję ma Apple. To odwrotność stojącej murem za Androidem Europy. Niedługo jednak powinniśmy otrzymać to samo na Androidzie.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD