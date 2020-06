Wojny polityków z Twitterem ciąg dalszy, poszło o Iran

Amerykańskie władze rozpętały wojnę handlową z Chinami, a sam prezydent Trump walczy z Twitterem. Teraz senator Ted Cruz nawołuje do postawienia platformie zarzutów kryminalnych. Powodem ma być... Iran.

Obecna amerykańska polityka wywiera olbrzymi wpływ na rynek telekomunikacyjny czy mediów społecznościowych. Gdyby nie Donald Trump, to problemów nie miałby Huawei, ZTE, Twitter... Lista jest naprawdę długa. Ten ostatni narobił sobie problemów najpierw oznaczając wypowiedzi amerykańskiego prezydenta jako nieprawdę, a potem kasując jego wypowiedzi. Odpowiedzią Białego Domu była zmiana kategorii Twittera i zrównanie go z mediami, co nakłada na niego nowe obowiązki i konieczność utrzymywania wyższych standardów. Wojna Trumpa z Twitterem jednak się nie skończyła.

Teraz dołączył do niej senator Ted Cruz (wcześniejszy najgroźniejszy kontrkandydat Donalda Trumpa w republikańskich prawyborach). Polityk chce zrównania Twittera z kryminalistami. W jaki sposób? Chodzi o fakt, ze Twitter... nie zbanował kont przywódców Iranu. To rzekomo ma być złamaniem amerykańskich sankcji. Portal broni się powołując się na wolność słowa i wskazuje, że o czymś takim jak kasowanie kont nie ma mowy w sankcjach.

Źródło tekstu: android headlines