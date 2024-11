Tłumacz Google jeszcze wygodniejszy. Kolejna oszczędność czasu

Tłumacz Google wkrótce uzyska kolejne udogodnienie. Ta drobna zmiana, może nie jest jakaś rewolucyjna, ale z pewnością pomoże zaoszczędzić nam cenny czas.

Trwałe tłumaczenie w aplikacji

Google nieustannie pracuje nad ulepszeniami w lubianej aplikacji Tłumacz Google. Ostatnio zauważono, że obecnie trwają prace nad tzw. trybem tłumaczenia trwałego w aplikacji. Dzięki tej funkcji, Tłumacz Google będzie w stanie zapamiętać ostatnio używany tryb tłumaczenia. Opcja ta może jest niewielką zmianą, ale z pewnością pozwoli na zmniejszenie ilości kliknięć przy uruchomieniu aplikacji. Co za tym idzie, nasze tłumaczenia przyspieszą.

Tłumacz Google oferuje kilka różnych trybów tłumaczenia. Ale co jeśli zawsze używasz tego jednego konkretnego? W takim przypadku, docenisz tę niewielką, ale wygodną zmianę.

Najnowsza wersja aplikacji na Androida, ujawniła prace nad tzw. Sticky Translation Mode (opcja trwałego tłumaczenia). Nie jest to jakiś całkowicie nowy tryb, ale opcja zapamiętywania ostatnio używanego trybu tłumaczenia, przy następnym uruchomeniu translatora. Zatem, jeśli używałeś funkcji Tłumaczenia Google Lens i zamknąłeś aplikację, to automatycznie zobaczysz ten ostatnio używany tryb po ponownym jej otwarciu. Dotyczy to także trybów konwersacji i wprowadzania tekstu.

Jeśli nie spodoba ci się to ulepszenie, będziesz mógł je wyłączyć w menu ustawień. Zmiana być może nie jest jakaś rewolucyjna, ale mile widziana. Zaoszczędzenie kilku nawet sekund czasem ma ogromne znaczenie.

